冰箱門還沒關！北台濕冷急凍14度 林得恩：明冷氣團減弱

大陸冷氣團持續發威，全台各地清晨氣溫驟降，台北市目前僅14度，氣象專家林得恩指出，今日清晨本島最低溫出現在新北石碇10.1度，這波冷氣團要到明天才會逐漸減弱。

林得恩指出，這波冷氣團要到明天才會逐漸減弱。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）

林得恩在「林老師氣象站」發文提到，根據統計，截至今日清晨4時30分，高山地區以南投信義測得攝氏零下5.3度為最低溫；平地部分，離島最低溫出現在連江南竿的攝氏8.2度，本島則以新北石碇的攝氏10.1度最冷。

林得恩說，今日北台灣及宜花地區白天高溫約在攝氏16至18度之間，體感較為濕冷；中南部地區高溫則約在攝氏21至24度，這波冷氣團要到明天才會逐漸減弱。

林得恩指出，降雨方面，環境水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區都有局部降雨機會。基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間較長，強度較大，並有局部大雨發生的機率。中南部平地也有零星降雨機會。

高山地區方面，林得恩表示，中部以北、東北部及東部地區3000公尺以上高山，以及宜蘭2000公尺以上高山，都有零星降雪、固態降水或結冰的機會。

週六冷氣團逐漸減弱，水氣也減少。（圖／中央氣象署）

