冰箱飄臭味！放咖啡渣沒用 譚敦慈揭「1物」除臭又乾爽

許多人會把咖啡渣放進冰箱，利用其吸附力來除臭，但治標不治本。無毒教母譚敦慈提到，若冰箱出現異味，關鍵是「找出味道來源」，而非用物品遮掩氣味。她的做法則是放「看護墊」，防止生食的血水往下滴、污染其他食物，降低食物中毒風險。

譚敦慈在《健康醫起聊》提到，許多人為了消除冰箱異味，會放用過的咖啡渣或檸檬，不過冰箱異味常來自液體灑出未擦拭乾淨，或食物發霉卻沒及時丟棄，若只靠咖啡渣或檸檬掩蓋氣味，反而讓問題更嚴重，應該找出味道來源並清理，才能真正解決問題。

譚敦慈分享自身做法，她會在冰箱放一片「看護墊」，一年更換一次即可，看護墊一面吸水、一面防水，能夠防止生食血水往下滴、污染其他食物，降低食物中毒風險。

另外，冰箱的收納量也要注意。譚敦慈提醒，冰箱最多只能放七分滿，若塞得太多，冷空氣無法流通，不僅容易滋生細菌，還會增加耗電量，還有養成每週擦拭冰箱的習慣，保持乾淨能有效消除異味，在清理的過程中，也能檢查哪些食物已腐壞需丟棄。

譚敦慈指出，平時也要觀察冰箱膠條是否老化，若是密封不良，恐導致溫度不夠又耗電，若發現膠條不密合，可用吹風機稍微加熱吹整，讓膠條恢復彈性；若仍無法密合就該更換。清潔時可用稀釋漂白水擦拭，再以清水與乾布擦乾，避免黴菌滋生。

