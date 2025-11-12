冰箱飄臭味！放咖啡渣沒用 譚敦慈揭「1物」除臭又乾爽
記者鄭玉如／台北報導
許多人會把咖啡渣放進冰箱，利用其吸附力來除臭，但治標不治本。無毒教母譚敦慈提到，若冰箱出現異味，關鍵是「找出味道來源」，而非用物品遮掩氣味。她的做法則是放「看護墊」，防止生食的血水往下滴、污染其他食物，降低食物中毒風險。
譚敦慈在《健康醫起聊》提到，許多人為了消除冰箱異味，會放用過的咖啡渣或檸檬，不過冰箱異味常來自液體灑出未擦拭乾淨，或食物發霉卻沒及時丟棄，若只靠咖啡渣或檸檬掩蓋氣味，反而讓問題更嚴重，應該找出味道來源並清理，才能真正解決問題。
譚敦慈分享自身做法，她會在冰箱放一片「看護墊」，一年更換一次即可，看護墊一面吸水、一面防水，能夠防止生食血水往下滴、污染其他食物，降低食物中毒風險。
另外，冰箱的收納量也要注意。譚敦慈提醒，冰箱最多只能放七分滿，若塞得太多，冷空氣無法流通，不僅容易滋生細菌，還會增加耗電量，還有養成每週擦拭冰箱的習慣，保持乾淨能有效消除異味，在清理的過程中，也能檢查哪些食物已腐壞需丟棄。
譚敦慈指出，平時也要觀察冰箱膠條是否老化，若是密封不良，恐導致溫度不夠又耗電，若發現膠條不密合，可用吹風機稍微加熱吹整，讓膠條恢復彈性；若仍無法密合就該更換。清潔時可用稀釋漂白水擦拭，再以清水與乾布擦乾，避免黴菌滋生。
更多三立新聞網報導
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
鳳凰颱風來襲「害頭暈」！醫揭「5大警訊」快就醫：恐腦出血、中風
不只飲食、運動！「1習慣」防心肌梗塞 糖尿病風險降14%
小一男童「生殖器變大」！不是性早熟 檢查驚「腦長腫瘤」
其他人也在看
衣服沾到油「別用水洗」！內行人教1神招 輕搓10秒就白淨
日常生活中難免會遇到油漬噴到衣服的狀況，但丟進洗衣機也沒辦法完全洗掉，這時該怎麼辦呢？國外一名在服務業多年的女子馬卡諾（Christina Marcano）就說，其實衣服碰到油不能用水洗，應該要用爽身粉在油漬處搓揉，只要幾秒就可以輕鬆去除。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
換季衣物常泛黃？無需再買清潔劑！達人教1招30分鐘浸泡法 省錢又有效
隨著天氣轉涼，不少人開始從衣櫃裡拿出秋冬衣物，但長時間存放的衣服容易出現泛黃現象。對此，日本家事達人、洗衣劑公司社長平島利惠指出，這主要是因為衣物上的皮脂殘留與氧化所造成。她建議，只要將衣物浸泡在溫水中，加入適量洗衣劑30分鐘至1小時再清洗，不僅能去除泛黃，還能消除纖維深層異味。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
內褲有糞便殘留！醫示警「洗過也沒用」：養幾百萬個大腸桿菌
內褲即使天天洗也會髒！醫師黃軒在臉書發布貼文，表示即使在使用洗衣粉，正常的洗滌程序下，每件貼身衣物還是會殘留0.1公克的糞便微粒，在這些殘留物中，常檢測出大腸桿菌、腸球菌與金黃色葡萄球菌。鏡報 ・ 1 天前
暨大宿舍迎來「新室友」 校友喊：要回去住
[NOWnews今日新聞]南投埔里鎮國立暨南大學，近期宿舍添購新設備引發關注！校方宣布全新購入小冰箱「1間1台」，總共採購500多台，最近陸續到貨，不僅住宿生開心，更讓畢業的學長姐「暴動」，甚至在臉書...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
一眼秒認出！韓網紅模仿「台灣人4舉動」 一票人笑翻：完全神還原
台灣常被觀光客稱讚「最美的風景就是人」，那台灣人出國旅遊是否真的能被當地人一眼被認出呢？一名曾在免稅店工作的韓籍網紅「赫赫」拍片揭開「台客的四大舉動」，從打招呼方式到表情、肢體動作，都模仿得相當到位，影片曝光後，瞬間笑翻一票人，直呼「根本就是看到自己」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 16 小時前
感冒好了卻一直咳嗽、喉嚨有痰？醫揭背後真相 要這樣做才會好
COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。 為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與常春月刊 ・ 16 小時前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
紅鳳菜傷肝要少吃？專家授1招去除PA生物鹼 紅鳳菜料理推薦
你有吃過紅鳳菜嗎？網路上傳言紅鳳菜是很毒的蔬菜，吃了會傷肝，還說紅鳳菜不能晚上吃，這些都是真的嗎？營養師廖欣儀表示，這些都是錯誤的說法，紅鳳菜營養豐富，若擔心PA生物鹼，進食之前多1動作即可。健康2.0 ・ 1 小時前
衣服泛黃別急著丟 她大推「白衣救星」一噴秒潔白
白色衣服放久未穿會泛黃，一名女子發現全聯販售一款日本製去污漬清潔劑，能輕鬆去除白衣上的黃漬，效果驚人，表示「會無限回購」，貼文引發上千人熱議，不少婆媽直呼「真的有用」，還有網友分享，浸泡白醋或過碳酸鈉，也能讓白衣恢復亮白如新。《中時新聞網》實測用過碳酸鈉清洗泛黃白衣物，用40至60度的溫熱水浸泡，確實有淨白效果。中時新聞網 ・ 18 小時前
血糖都降不下來？原來你吃的「鹹食」比甜食可怕！6大隱藏糖陷阱
你以為不吃甜食就能穩血糖嗎？一位糖尿病患者三年來「滴糖不沾」，血糖卻一直很失控。榮新診所營養師李婉萍深入追問，才發現患者血糖不穩的真正兇手竟然是日常中常吃的「鹹零食」。營養師提醒，許多看似無害的食品，健康2.0 ・ 1 小時前
中陽集團證實 in89影城將進駐大里藝術廣場
[NOWnews今日新聞]近日，台中地方社群平台出現大里藝術廣場「in89豪華影城」施工現場照片，引發「大里終於要有電影院」熱烈討論。對此，負責大里藝術廣場招商、營運的中陽集團今日證實，in89豪華影...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 20 小時前
郭書瑤飛離台灣！突情緒潰堤...爆哭畫面全被拍 原因跟「他」有關
女星郭書瑤當年以性感形象爆紅，如今在戲劇圈也頗有發展，受到觀眾的喜愛。日前，郭書瑤跟友人鍾瑤一同前往新加坡看F1比賽，沒想到搭機過程中意外出現小插曲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
牙別亂刷！醫曝動脈斑塊藏「口腔1細菌」 是心臟病幕後推手
許多人都認為，心臟病的主要元兇是油、膽固醇、壓力，但心臟外科醫師楊智鈞表示，「可能是因為你沒好好刷牙」，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）在2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究說明，心臟病的「隱形推手」可能是細菌。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
12星座在宮鬥劇能活幾集？牡羊三秒領便當 撐到全劇終非「她」莫屬
在這座看不見陽光的深宮裡，每一口呼吸都藏著危機：而「十二星座在宮鬥劇裡能活幾集」成了最殘酷也最令人好奇的命運預言。有的人天生命硬，有的人只活在開場短短一瞬。《印象星座》專欄近日以故事方式解析每個星座在深宮暗潮中的生存極限，從白羊座的「三秒退場」到天蠍座的「全劇終王者」，內容既戲劇性又令人莞爾。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前