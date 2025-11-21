冰辣妹驚喜獻唱！《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》全新單曲曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕海綿寶寶全新動畫電影《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》釋出由美國饒舌女歌手「Ice Spice」冰辣妹獻唱的全新單曲《Big Guy》，同步推出官方MV，並且宣布與日本知名平面藝術家和設計師Verdy獨家限量聯名合作。冰辣妹開心表示：「太狂了！」這位葛萊美提名藝人也首次在這部動畫電影中獻聲客串，為其中一個角色配音。

冰辣妹表示，能夠成為《海綿寶寶》系列電影原聲帶的一部分，像是繞了一大圈又回到原點，「看到自己的音樂出現在陪伴這麼多人的童年(包括我自己的童年)的電影中真是太狂了。」《Big Guy》已經在MTV Live、MTVU以及MTV 全球頻道網路上進行全球首播，並且登上紐約時代廣場派拉蒙大樓的巨型看板。

在全新動畫片《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》中，海綿寶寶和比奇堡的好朋友們即將揚帆啟程，展開他們史上規模最龐大，絕對不能錯過的電影大冒險。為了成為一個大人物，海綿寶寶決定向蟹老闆證明自己的勇氣，追隨神祕又充滿傳奇色彩的幽靈海盜，飛行荷蘭人，踏上一場充滿笑料與驚奇的航海冒險旅程，而這場大冒險也將帶他深入他從來沒有去過的海底最深處。《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》將於12月25日在台上映。

Ice Spice《Big Guy》MV :

https://youtu.be/iS6sVygguBY

