「冰鄉」草莓牛乳冰太夯！阿姨凌晨1點搶頭香 7點公告完售

【緯來新聞網】台南名店「冰鄉」，日前推出冬季限定的草莓牛乳冰，開賣首日就吸引大批人潮，尤其週末更是誇張，有民眾今（1日）凌晨1點就開始排隊，4點現場更是有超過30人，可見其高人氣。

台南名店「冰鄉」人氣超高，民眾凌晨就在排隊。（圖／翻攝自冰鄉臉書）

業者在1月29日開始販售草莓牛奶冰，上面有滿滿的草莓和香甜果醬，售價每碗195元，分量多到要2人合吃才吃得完。雖然店家中午12點才營業，但因為會提前出來發號碼牌，許多人都會提早排隊等待。



業者表示，會按現場排隊的時間調整，否則人太多會影響騎樓的通行，建議可以先拿取號碼牌後，再回來店裡享用，避免現場辛苦等候。另外，也拜託不要一早就來辛苦排隊，看到大家清晨就守在門口，除了感謝，更多的是不捨與心疼。

今天早上7點多就售完。（圖／翻攝自冰鄉臉書）

據悉，開賣當天有人早上6點就在排隊，8點52分就公告售罄，而今天是開賣後第1個星期日，凌晨1點就有一名阿姨在現場排隊，到了4點隊伍已超過30人，早上7點8分時就公告完售。



消息一出，引發一番討論，「很扯餒」、「這感覺再參加演唱會，前一天排隊了」、「媲美早市的牛肉湯等級」、「對外縣市的朋友來說很不友善，千里迢迢跑去結果要這麼早排隊」、「不會太扯嗎」，也有不少網友建議可以使用預約系統，避免大排長龍的情況。

