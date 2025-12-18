冰雪大世界開園！521公尺超級滑梯 遊客嗨翻

哈爾濱冰雪大世界盛大開園，打造出全球最大的冰雪童話樂園，吸引眾多遊客前來朝聖。園區占地超過120萬平方公尺，相當於168座足球場，冰雪用量高達40萬立方公尺。最受矚目的設施包括521公尺長的超級冰滑梯及高43公尺的主塔，夜間點燈後宛如星河傾瀉，壯觀迷人。開園首日即湧入4.5萬名遊客，為黑龍江冰雪季掀起熱潮，將觀光熱度推向最高點。

冰雪大世界最受矚目的是521公尺長的超級冰滑梯。（圖／央視）

這座冰雪大世界經過數十台吊車、起重機在寒風中快速搭建而成。其中最引人注目的是高達43公尺的主塔，以「雪花托舉山形」為設計概念，成為園區內最大型的冰雕。主塔在夜間燈光秀點亮後，光彩奪目，宛如星河從天而降，成為遊客最佳的拍照打卡地點。

廣告 廣告

來自廣東的遊客表示，一進入園區就被眼前壯觀的景象所震撼，甚至為了參觀冰雪大世界特地延長了在當地的停留時間。另一位來自河北的遊客則形容這裡「簡直是一個仙境，而且非常美」。

今年的冰雪大世界規模更勝往年，園區內還原了多個中國地標建築，包括湖北黃鶴樓、福建土樓等。而最受矚目的521公尺長超級冰滑梯設有24條滑道，夜晚亮起冰藍燈光後，從360度視角觀看，彷彿一顆巨大的霓虹雪球，為遊客帶來極致的滑冰體驗。

來自上海的遊客對這裡讚不絕口，表示冰雪大世界「特別棒、超級好玩」，並表達了對這個冰雪樂園的喜愛之情。隨著哈爾濱冰雪大世界的開園，黑龍江的冰雪季正式開跑，也將當地的觀光熱度推向最高點，為冬季旅遊增添了無限魅力。

更多 TVBS 報導

彰化花海盛開！遊客瘋拍雪白蕎麥 粉紫仙草田「違停塞爆」引民怨

獨／露營推車當行李卻變貨物？ 乘客不滿搭東琉線被多收50元

花蓮東大門夜市驚魂！8號晚間震後 百公斤招牌掉落險砸人

武嶺亭前「違法浪漫」！情侶「保時捷夜衝」放煙火

