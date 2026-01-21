冰雪意外！馬路變「滑冰場」 遊客受困高空纜車

纜車因停電停駛，導致一百多名遊客受困在高空纜車上。（圖／翻攝自微博＠極目新聞）





中國甘肅蘭州一處滑雪場因停電造成纜車停駛，導致一百多名遊客受困在高空纜車上。從高空把雪板丟下，底下救難人員架起長梯，準備營救。

受困纜車遊客：「我的手都在抖，我都不敢下，這晃的，這固定不了啊。」

只見長梯架在約17米高的纜車上不斷搖晃，救難人員身揹繩索，爬得也很吃力。甘肅蘭州17日一處滑雪場突然斷電，復電後纜車無法恢復運行，104名遊客就這樣被困在寒風中的高空3個小時。

當事滑雪場工作人員：「請大家不要打開護欄，保持心情平復。」

遊客透露，有些孩童被凍到受不了，救下來時都快無法走路，事後雪場業者賠償每人7千多人民幣。

同樣在甘肅蘭州冰雪天，這名女子則是闖了大禍。

當事女子：「我要向我小區所有業主，說一聲對不起，我真的錯了，今天早上你們所看到的，小區的滑冰場就是我造成的，我爹早上5點多就下去鏟冰去了，我媽在後面撒鹽。」

女子住6樓，洗完澡後忘記關水，隔天一早水流了9個小時，社區外的馬路都結冰，宛如滑冰場，就怕有人經過滑倒，父母都出動趕緊除冰，甚至連附近雜貨店的鹽都被他們買光。

而在山東濟南，則是降下罕見的針狀冰晶，民眾笑說這種針狀雪，形狀好像味精，專家解釋，在零下5度左右，特定的溫度、濕度環境，才有機會出現特殊的針狀雪，雖然不像常見的六角雪花般浪漫，但形狀特殊，也引發民眾討論。

