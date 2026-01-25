冰雪節驚魂！陸樂園「挖土機轉雪圈」甩飛7遊客 疑鐵鏈斷釀禍

大陸內蒙古呼和浩特市大黑河軍事文化樂園於冰雪節期間發生挖土機轉雪圈事故，造成至少7名遊客受傷，事後傷者皆已獲得醫療照護與賠償。根據多方消息，事故發生於當地時間1月24日下午，網路流傳影片顯示，冰雪場地上有鐵鏈斷裂，數名遊客被甩飛至雪地，現場一度混亂。

內蒙一遊樂園「挖土機轉雪圈」甩飛7名遊客。（圖／翻攝大風新聞）

據《大風新聞》報導，有在場民眾表示，事發時正排隊準備參加冰滑梯活動，突然聽見巨大聲響，部分人被甩出，連鐵柵欄也遭撞毀。另有遊客受訪時提到，雖然活動整體規劃良好，現場工作人員也積極處理後續，並有朋友於冰雪節期間投入大量心力協助營運。還有網友在社群平台上分享之前坐「挖土機轉雪圈」的影片，直言很幸運沒有遇上意外。

有網友分享之前玩「挖土機轉雪圈」影片。（圖／翻攝微博）

大黑河軍事文化樂園的工作人員受訪時透露，事故發生後已第一時間將傷者送醫，並強調傷勢均屬輕微擦傷或碰撞，所有傷者均已出院並獲得賠償，雙方已達成協議。園方表示，事故原因仍在調查中，強調已妥善處理現場並積極配合相關單位。

據園區官方公眾號資訊，呼和浩特第五屆歡樂冰雪節自2025年12月31日正式開園。事故影片於1月25日中午已從網路移除。《大風新聞》記者根據多方來源確認，出事項目為挖土機轉雪圈，目前尚無重大傷亡報告，相關調查仍在持續進行。

