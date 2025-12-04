冰雪「龍吸水」奇景！漫天飛雪海面驚見「水龍捲」

中國河南老君山景點，民眾利用空拍記錄下罕見的「靈氣結界」美景。（圖／翻攝自微博＠喊我豆奶酱）





中國河南老君山景點，近來有民眾利用空拍記錄下罕見的「靈氣結界」美景，只見雲霧形成一個半透明罩子覆蓋在山頂上，宛如神仙特效。山東威海也出現難得的天氣奇觀，在漫天風雪下海面上，竟然同時還有水龍捲。

天空飄下飛雪，但海面上同時又出現水龍捲，捲起海水浪花快速在水面上移動，中國山東威海3號在港邊出現難得的冰雪版「水龍捲」，讓不少民眾興奮目睹趕緊拿手機拍下。

中國氣象專家：「龍捲風本身就不多見，其次這麼冷的天氣下，出現龍捲風更是罕見，今年渤海水溫嚴重偏高，寒流來了溫差比往年還要大，產生的對流雲更強了，搞出雪龍捲也不奇怪了。」

因為一般來說水龍捲需要強大對流旺盛才有機會出現，很難得在漫天飛雪的情況下還能同時看見，而在河南老君山景點，也有民眾透過航拍記錄下罕見的奇特景象。

拍攝民眾：「如果你要說有特效，那也是大自然純天然的特效，是我去往老君山22次，第19次我才拍到的。」

山頂雲霧形成一層半透明罩子，在光影折射下宛如出現靈氣結界，有民眾驚呼根本是真人版修仙場景，拍攝者強調這是今年8月拍到的完全純天然景致，沒經過ai後製，氣象專家也解釋必須當天溫度濕度風速完美配合，將霧氣吹成「碗狀」罩住金殿才可能形成這股仙氣，是可遇不可求得罕見美景，不過目前老君山已經被冰雪覆蓋宛如一座仙境冰宮，又是另一種冬日美景。

中國入冬後寒潮侵襲下，內蒙古的呼倫貝爾出現零下42.8度的極寒天氣，電車完全無法使用，室外環境根本是一座大型冷凍庫，不過預計這波寒潮已經接近尾聲，氣溫應該會慢慢回暖。

