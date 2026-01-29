冰風暴襲美 紐約街頭關懷弱勢底層

美國受冬季風暴侵襲，已在多州造成至少51人死亡，至今田納西州和密西西比州仍有超過10萬用戶無電可用。但專家警告，後面還有一個冬季氣旋整在成形，美國東岸的嚴寒天氣還會持續。在刺骨寒風中，紐約的援助組織走上街頭，幫助無家可歸的街友送上禦寒物品，協助他們度過這個寒冬。

厚厚積雪覆蓋路面，車輪在冰雪中打滑前行，上周末起，強烈寒流與降雪席捲美國東部，多地氣溫跌破冰點。紐約市多人因失溫喪命，死者多為露宿街頭的弱勢群體。當局緊急加派人員並增設避寒中心，但第一線的民間團體，早已走上街頭。

援助組織工作人員 卡門：「很多人正在為居住問題掙扎，他們沒有住所，沒有庇護所，我們希望讓他們知道，只要是我們能取得、能提供的東西，都會給你，像是襪子，也許只是一支筆，或任何我們能給的物品，我們都在這裡陪著你，我們擁有的，也願意分享給你。」

在刺骨低溫中，工作人員拉著推車，蹲下身來仔細詢問，試圖幫助街友度過寒夜。但氣象學家警告，另一個強烈冬季風暴正在成形，可能為美國東岸帶來更大衝擊。

天氣公司氣象副總裁 貝朗傑：「我們剛經歷了冬季風暴，傅恩，看起來接下來還會有另一個風暴，可以相當確定的是，一個地面低氣壓系統，將在卡羅萊納沿岸外海形成，而這將再次為卡羅萊納地區，帶來顯著的冬季降水，這一次，降雪量可能更多。」

專家指出，氣候變遷雖然讓整體氣溫上升，卻也讓風暴吸取更多水氣與能量。一旦這股「炸彈氣旋」引爆，威力將如同冬季的颶風，如果沿著東岸北上，從華盛頓到波士頓都將遭到重創。

北伊利諾大學氣象學教授 詹西尼：「我們必須始終認清，即便是在整體氣候變暖，冬季平均氣溫上升的情況下，仍然會出現這種冷空氣南下的情形，正如我們看到的，這些低溫依然可能造成傷亡，因為這樣的氣溫，真的不是開玩笑，長時間暴露在這種環境下，會帶來嚴重風險。」

這場與極地寒流的搏鬥遠未結束。氣象學家提醒，東岸暴雪一旦開始，往往會接二連三。隨著長程預報顯示，2月第一周還有新一波風暴蓄勢待發，東海岸的嚴寒與暴雪，恐將成為日常。

