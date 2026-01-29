冰風暴襲美 紐約街頭關懷弱勢底層
美國受冬季風暴侵襲，已在多州造成至少51人死亡，至今田納西州和密西西比州仍有超過10萬用戶無電可用。但專家警告，後面還有一個冬季氣旋整在成形，美國東岸的嚴寒天氣還會持續。在刺骨寒風中，紐約的援助組織走上街頭，幫助無家可歸的街友送上禦寒物品，協助他們度過這個寒冬。
厚厚積雪覆蓋路面，車輪在冰雪中打滑前行，上周末起，強烈寒流與降雪席捲美國東部，多地氣溫跌破冰點。紐約市多人因失溫喪命，死者多為露宿街頭的弱勢群體。當局緊急加派人員並增設避寒中心，但第一線的民間團體，早已走上街頭。
援助組織工作人員 卡門：「很多人正在為居住問題掙扎，他們沒有住所，沒有庇護所，我們希望讓他們知道，只要是我們能取得、能提供的東西，都會給你，像是襪子，也許只是一支筆，或任何我們能給的物品，我們都在這裡陪著你，我們擁有的，也願意分享給你。」
在刺骨低溫中，工作人員拉著推車，蹲下身來仔細詢問，試圖幫助街友度過寒夜。但氣象學家警告，另一個強烈冬季風暴正在成形，可能為美國東岸帶來更大衝擊。
天氣公司氣象副總裁 貝朗傑：「我們剛經歷了冬季風暴，傅恩，看起來接下來還會有另一個風暴，可以相當確定的是，一個地面低氣壓系統，將在卡羅萊納沿岸外海形成，而這將再次為卡羅萊納地區，帶來顯著的冬季降水，這一次，降雪量可能更多。」
專家指出，氣候變遷雖然讓整體氣溫上升，卻也讓風暴吸取更多水氣與能量。一旦這股「炸彈氣旋」引爆，威力將如同冬季的颶風，如果沿著東岸北上，從華盛頓到波士頓都將遭到重創。
北伊利諾大學氣象學教授 詹西尼：「我們必須始終認清，即便是在整體氣候變暖，冬季平均氣溫上升的情況下，仍然會出現這種冷空氣南下的情形，正如我們看到的，這些低溫依然可能造成傷亡，因為這樣的氣溫，真的不是開玩笑，長時間暴露在這種環境下，會帶來嚴重風險。」
這場與極地寒流的搏鬥遠未結束。氣象學家提醒，東岸暴雪一旦開始，往往會接二連三。隨著長程預報顯示，2月第一周還有新一波風暴蓄勢待發，東海岸的嚴寒與暴雪，恐將成為日常。
更多 大愛新聞 報導：
風月同天│ 將碎片拼成行走地圖
末日時鐘又加快！85秒步向毀滅
其他人也在看
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 2 小時前 ・ 17則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2則留言
把握今天好天氣！明起轉濕冷 周末0度線逼近北台灣
今溫度回升天氣好轉，明週五雲量漸增多，週末轉雨再降溫天氣多一典 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
外套別收！冷雨週六開炸 下週恐有冷氣團再帶低溫
東北季風逐漸轉弱，各地轉多雲到晴，降雨範圍縮減到北海岸、東半部和恆春一帶，但仍須留意清晨的輻射冷卻，中南部留意日夜溫差超過10度，另本週末起山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
明日回暖別被騙了！新一波冷空氣周六南下逼「大陸冷氣團」 連日急凍
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受東北季風影響，今（28）日早晚天氣較涼，北部及宜蘭白天高溫約16至18度，感受偏涼，至於中南部地區高溫仍有23至26度，花...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
3縣市低溫探10度！下波冷空氣週末報到 「強度挑戰冷氣團」濕冷到下週
氣象署今天下午4時29分發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低，其中明晨至上午新竹、苗栗及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
今夜極凍探十度！三縣市低溫特報警戒 周六冷團再強襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（28）日發布低溫與強風雙重特報，受東北季風及輻射冷卻影響，新竹、苗栗與金 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
回暖僅兩天！專家曝周末強冷再襲 高山有降雪機率
（記者許皓庭／綜合報導）根據中央氣象署最新預報，今明兩天各地雖晴朗回溫，但週六（31日）起受鋒面通過及東北季風 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
今晨僅7.6度、白天回暖南部飆29度！這天又變天強冷空氣襲 轉雨時間曝
中央氣象署指出，今（29）日輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，請注意保暖，而花東低溫約16至17度，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車及登山請注意路況安全；白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物；天氣方面，各地大多為多雲到三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
降雨反覆！週六冷空氣報到「不排除大陸冷氣團」 最冷時刻曝光
【緯來新聞網】今（29日）白天東北季風減弱，氣溫回升，感受舒適，不過本週天氣不穩定，降雨型態反覆，整緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
鋒面週六報到！北台灣先轉雨 中部、花東晚間加入降雨行列
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今（29）日乾空氣影響，清晨竹苗出現明顯輻射冷卻，新竹關西低溫僅7.5度，白天回暖但日夜溫差大。明（30）日雲量增多、仍偏暖。週六鋒面通過、東北季風增強，北台灣率先轉雨降溫，午後到晚間雨勢明顯，並逐步擴及中部、花東地區。週日到下週一濕冷最明顯，北部白天僅15至17度，中北部高山不排除出現冰霰或降雪，下週二天氣才逐步回穩。民視 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
舊衣有「4大類」不能回收！ 環保局：丟錯恐被罰6000元
春節倒數2週，不少民眾會打掃家裡，而新北市環保局27日在臉書粉專「新北i環保」發文示警，舊衣服可以回收，但不是每種都可以，並強調有4類要直接丟「一般垃圾」，分別為內衣褲、泳衣、睡衣、破損和髒污衣物。環保局強調，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，一併需裝...CTWANT ・ 1 天前 ・ 120則留言
週末變天！冷空氣襲「北台轉濕冷」 跌破10度時間曝
今(30)日天氣多雲時晴，白天北部舒適、中南部微熱。氣象專家吳德榮指出，明(31)日冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，下週三至週五新竹以南因輻射冷卻，部分縣市有出現10度以下機率，下週五晚起另一波「很強」的冷空氣南下。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
全台大降溫日夜差逾10度！「最冷時段」曝光 回暖時間出爐
受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，再加上華南雲雨區東移影響，北部及東半部地區要留意有局部短暫雨，中南部地區則有零星短暫雨的機率。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」預估最冷時段，並提醒這波冷空氣預計會冷到週四，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
把握好天氣！今各地溫暖舒適 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（30）天台灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受華南中層雲系移入影響，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星降雨，其餘地區則相對偏乾。民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
輻射冷卻發威！3縣市清晨探10度 下波鋒面「這天」殺到全台有雨
今（29）日受到輻射冷卻效應影響…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今回暖週末又要變天！2地區「連續濕冷3天」 下週這時再迎冷空氣
今晨受東北季風影響，新竹關西出現7.8度低溫，白天以後氣溫逐漸回升，中南部甚至可達到27度。不過氣象專家提醒，週六（31日）下午有一波冷空氣南下，將持續影響到下週二（2/2），回溫後下週六（2/7）又有另一小波冷空氣南下，請留意天氣變化。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
新竹關西7.5℃！吳德榮︰白天氣溫回升 周六再一波冷空氣南下
台灣本島平地今天清晨最低溫為新竹關西攝氏7.5度，中央氣象署表示，輻射冷卻影響，今晨至上午新竹、苗栗及雲林有局部10度以下氣溫發生的機率。 氣象專家吳德榮說，今天各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率，冷空氣減弱，白天氣溫回升；周六（31日）下午起再一波冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨、北台偏冷。Yahoo即時新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言