冰風暴重創美國釀38死 保險業損失數十億美元

冬季風暴「傅恩」侵襲美國，造成保險業嚴重損失。

據瑞銀集團（UBS）最近發布的報告指出，近期襲擊美國的大規模冬季風暴「傅恩」，估計將造成數十億美元的保險損失。（葉柏毅報導）

路透社報導，強烈冬季風暴「傅恩」，導致美國中部和東部大部分地區被冰雪覆蓋，截至27日為止，傅恩風暴已經在14個州，造成至少38人死亡。

報導說，這場暴風雪從23日開始，大雪癱瘓陸空交通，導致大量航班取消，多處停電；風雪在26日減弱，不過嚴寒天氣估計還會持續一段時間。瑞銀分析師評估認為，對保險公司來說，這波冬季風暴，會造成商業財產和綜合保險、房屋及汽車保險等的龐大損失。

瑞銀也指出，能與這次相匹敵的冬季風暴，是發生在2021年的冬季風暴「烏里」，烏里風暴當時對保險業造成150億美元到200億美元的巨額損失。

報導說，過去幾年的災害一次比一次嚴重，導致財產損失擴大，再加上業務中斷和責任索賠，導致巨額賠付，嚴重侵蝕保險業的利潤。