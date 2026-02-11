冷不是最可怕的事，溫差大最要命！年輕人也要保暖護心血管，8件事＋吃發熱食物。

天氣突然變冷，其實考驗的不只是耐寒能力，而是整個血管與心臟的調節能力，當氣溫在短時間內快速變化，血管收縮與擴張來不及適應，心臟負擔就會明顯增加，尤其清晨起床、洗澡前後、外出瞬間，都是心血管事件好發時段，這時候把日常細節顧好，就是在幫自己多一道安全防線。

冬天必做8件事： 慢慢起床 早上醒來先坐在床邊 活動手腳、伸展一下 讓血液循環慢慢啟動 避免血壓突然升高 對心臟與血管都是比較溫和的方式

保暖一定要做好 頭、頸、手、腳、腹部 都是散熱最快的位置 外出記得圍巾、帽子、手套 減少冷風直接刺激 避免血管突然收縮 讓心臟不用瞬間加速運作

避免劇烈溫差 不要一出門就直接衝進冷空氣 洗澡水溫避免過熱 洗澡時間也不要過久 過大的溫差 容易造成血壓短時間劇烈波動

多喝溫水 天冷時口渴感下降 其實身體還是會默默缺水 溫水能幫助血液循環 減少血管緊繃 也有助維持血液流動順暢

運動選擇室內 低溫會讓血管自然收縮 戶外運動時心跳與血壓同時上升 容易讓血壓短時間快速飆高 增加心臟與血管的負擔 再加上冷空氣刺激 血管收縮與擴張反覆切換 對有三高或心血管風險的人 更容易誘發不適或突發狀況 選擇室內運動 例如：快走、伸展、肌力訓練 能減少溫差刺激 讓血液循環穩定進行 才是冬天真正安全又有效的動法

規律控制三高 血壓、血糖、血脂偏高族群 天冷時更需要穩定控制 藥物依醫囑規律服用 不要自行停藥或加量 搭配規律進食與監測 才能降低心血管風險

飲食清淡不刺激 飲食減鹽、少加工 避免重鹹、油炸 減少暴飲暴食與大量飲酒 能有效降低血管與心臟負擔

吃好油 多蔬果 天冷時血管本來就較容易收縮 選對油脂與蔬果 有助維持血管彈性 好油來源： 橄欖油、堅果、深海魚 補充 Omega-3 與優質脂肪 幫助血管健康 蔬果攝取要足夠： 多吃高纖蔬果 有助降低體內發炎反應 讓循環更穩定

加分補充｜適量攝取發熱食物 天冷時 身體需要更多熱能來維持體溫 適量選擇溫熱型食物 可以幫助促進循環 讓手腳比較不冰冷 薑湯 薑中的薑辣素 能促進血液循環 幫助身體產熱 特別適合早上或天氣偏冷時飲用 溫熱紅茶 含有茶多酚與咖啡因 能輕度促進代謝 記得溫溫喝 避免過量 對循環與精神都有幫助 肉桂 屬於溫熱型香料 有助促進末梢循環 增加暖身效果 胡椒 能刺激血液循環 提升身體暖感 料理中適量使用即可 避免過量刺激腸胃

營養師小提醒 真正對心血管造成威脅的，不是單純低溫，而是短時間內的劇烈溫差，把這8件事落實在生活中，就是在一層一層降低風險。

