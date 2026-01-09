冷冬吃太飽也會猝死？醫示警「5大前兆」要小心

生活中心／吳宜庭報導

冬季冷氣團來襲，氣溫驟降，猝死風險也隨之升高！重症醫師黃軒指出，冬季猝死並非毫無預警，而是徵兆往往「太輕微、太安靜」，容易被誤認為疲勞、感冒或天氣變冷的正常反應。他在急診與加護病房回溯病史時，經常聽到家屬表示患者「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對」，這句話幾乎成了冬季猝死的共同前奏。









天氣一冷就出事！醫曝猝死「5前兆」＋這「8種人」最危險：吃太飽也中

「冬天出現的新症狀，都不要急著幫它找藉口」，把一切「怪怪的感覺」，當成重要的健康訊號。（圖／翻攝自黃軒醫師臉書）

黃軒說明，寒冷會同時造成血管收縮、血液變得黏稠，以及交感神經亢奮，使心臟負荷上升、血栓與心律不整風險增加，因此猝死前常不是一次劇烈發作，而是一連串被忽略的「小不對勁」。臨床上最常見的「5種低調警訊」包括：





1.不明原因的異常疲勞：明明睡飽仍覺得累，做平常的事卻特別喘，耐力明顯下降，身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感。

2.胸口悶、緊、壓迫感但不像痛： 冬天因血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，常被形容像被壓住、卡一口氣或吃太飽，易誤認為胃或肌肉不適。

3.清晨或夜間突然心悸、冒冷汗：常發生在剛起床、半夜上廁所或洗澡前後。這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降。

4.頭暈、眼前發黑、差點昏倒：並非單純低血壓，而是心輸出量短暫不足的警告。在猝死個案回溯中，「近幾天有短暫暈眩」是常被忽略的重要線索。

5.睡眠突然變差、半夜醒來心跳加快：原本好睡，卻突然變淺眠或是半夜醒來覺得心跳很快且難再入睡。這些症狀與自律神經失衡及夜間心律不整風險上升有關。





黃軒特別提醒，高血壓、糖尿病、高血脂患者，有抽菸史、家族早發心臟病、睡眠呼吸中止症，以及長期壓力大、睡眠不足者，這8類人都是高風險族群。他強調，猝死並非老年人的專利，而是風險長期累積的結果，「冬天出現的新症狀，不要急著找藉口」，任何「怪怪的感覺」都應提高警覺，盡早就醫檢查，才能降低憾事的發生。

