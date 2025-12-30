冷冬機會大增 專家曝最新預測：反聖嬰機率1月衝新高

不少民眾認為今年冬天不冷，不過近期冷空氣一波比一波還強，周四元旦起將迎來入冬首波強烈大陸冷氣團，預估低溫降至7度以下。氣象專家林得恩表示，今年9月開始反聖嬰訊號持續增強，將在明年1月衝到最高，除了冬雨機率增大外，東北季風強度也較強，「冷冬」的機會變高。

林得恩今天一早在臉書發文表示，美國國家氣象局氣象預報中心12月最新研究指出，根據目前氣候預報模式模擬結果，自9月開始發生反聖嬰的訊號有持續增強趨勢，尤其今年11、12月至明年1月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80％以上，且可持續到明年2月，隨後逐步下降，最後恢復為中性正常特徵。

至於反聖嬰現象對台灣的天氣有哪些影響？林得恩說明，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象發生時，當年台灣冷季在北部及東北部的濕度會增高，冬雨機會較大；中南部環境轉趨偏乾，2至4月的春雨也會偏少。

林得恩表示，反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且更容易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值還低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，發生的機率約在6成左右。

中央氣象署指出，元旦強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫；周五至周日（2至4日）天氣寒冷，中部以北低溫約9至12度，中南部地區也會降到13、14度；周日白天冷氣團減弱，各地氣溫回升，不過下周一（5日）又有冷空氣南下，將影響至下周四（8日）。

