冷冬機率暴增？「這時」反聖嬰現象衝到最高 林得恩：恐破80%

今（30）日東北季風稍增強，北部溫度下降。氣象專家林得恩表示，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號持續有增強的趨勢，尤其今年11、12月至明年1月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中發文指出，根據美國國家氣象局氣象預報中心今年12月的最新研究，自9月份開始，發生反聖嬰的訊號持續有增強的趨勢。

尤其是今年11月、12月至明年1月份，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上，且可持續到明年2月份，發生機率都在50%以上，隨後再逐步下降，最後恢復為中性正常特徵。

林得恩根據過去歷史事件統計，分析反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，當反聖嬰現象肇生時，台灣冷季在北部及東北部的濕度增高，東雨機會較大；同時中南部環境轉趨偏乾，春雨也會偏少。

林得恩接著說，反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，也就是說，「冷冬」的機會會增大，發生的機率約在6成左右。

