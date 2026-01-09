冷冬猝死事件頻傳！醫曝「5大警訊」要小心 吃太飽也上榜

生活中心／張尚辰報導

黃軒示警，冬天感到怪怪的身體反應，都應視為重要健康警訊。（示意圖／資料照）

冬季天氣寒冷，猝死事件發生率升高。對於媒體詢問「冬季猝死前，有沒有先兆？」醫師黃軒表示，「肯定有，但它很安靜！你常常會不在乎。」他指出，家屬回溯案情時，經常聽到病人「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對」的描述，這也是冬季猝死常見的前奏。

黃軒在臉書粉專發文指出，多數冬季猝死並非完全無症狀，而是症狀輕微、模糊，容易被誤認為疲勞或感冒。根據臨床觀察，猝死前最常出現五大警訊包括：

【不明原因的異常疲勞】

明明睡飽仍感到疲累、做平常活動容易喘，身體沉重無法恢復。研究顯示，早期心肌缺氧常只表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。

【胸口悶、緊、壓迫感，但不像疼痛】

有患者形容像「被壓住」、「卡一口氣」或「吃太飽」，常被誤認為胃或肌肉問題。寒冷季節血管收縮，更容易誘發心肌缺血。

【清晨或夜間突然心悸、冒冷汗】

多發於剛起床、半夜上廁所或洗澡前後，反映心臟電氣穩定度下降。

【頭暈、眼前發黑、差點昏倒】

不是單純低血壓，而是心輸出量短暫不足的警告，回溯個案顯示短暫暈眩常被忽略。

【睡眠品質突然變差，半夜醒來心跳加快】

可能與自律神經失衡及夜間心律不整風險上升有關。

黃軒解釋，冬季症狀之所以不典型，是因寒冷會同時造成血管收縮、血液黏稠、交感神經亢奮，使心臟負荷增加、血栓風險上升、心律不穩，導致猝死前症狀呈現「小不對勁」的累積效應，而非一次劇烈發作。

他特別提醒，高風險族群包括高血壓、糖尿病、高血脂患者，有抽菸史或家族早發心臟病者，以及睡眠呼吸中止症患者或長期壓力大、睡眠不足的人。黃醫師強調，「冬天出現的新症狀，不要急著找藉口，也不是正常疲累或天氣冷，而是身體的警示訊號。」

黃軒最後指出，猝死最殘酷的地方不在於突然，而在於其曾以微弱訊號提醒過我們，「冬天感到怪怪的身體反應，都應視為重要健康警訊」。

