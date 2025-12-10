【冷冬送暖】 台北凱達x臺鐵打造聖誕愛心市集 雙12在萬華車站登場



台北凱達大飯店今年準備迎來第二屆聖誕公益活動，更首次攜手臺鐵舉辦「愛在萬華·聖誕公益市集」，12月12日下午1點至6點將在萬華車站大廳暖心登場。圖：台北凱達大飯店提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

12月是溫馨的月份，歲末也是冷冬送暖的時刻，其中位於萬華的「台北凱達」大飯店，今年將舉辦第二屆聖誕公益活動，並首次攜手國營臺鐵，推出 「愛在萬華·聖誕公益市集」，活動將於本週五(12月12日)下午1點至6點在萬華車站大廳登場，活動將結合萬華的人文底蘊與車站交通場域的優勢，串聯餐飲美食、節慶伴手禮、品牌企業及同仁捐物，將愛心化為實際行動，邀請民眾在充滿歷史風華的萬華車站，共同迎接溫馨的聖誕佳節。







廣告 廣告



台北凱達大飯店「愛在萬華·聖誕公益市集」活動，所有義賣所得，扣除必要成本後全額捐贈予「台北市朝陽社會關懷協會」及其他公益團體圖：台北凱達大飯店提供







台北凱達大飯店聖誕市集現場將匯集「家宴蔥燒酥」、「蘿蔔絲酥餅」、「鴛鴦炒粉」等人氣美食，吸引民眾前來選購。圖：台北凱達大飯店提供





今年市集在交通優勢的萬華車站舉行，旅客出站便能直接踏入市集現場，在古老街區與現代車站交會的空間裡感受濃濃聖誕氣息。台北凱達大飯店餐飲團隊特別為市集中預備多款冬季限定美食與節慶伴手禮，包含：經典不敗的「蔥燒酥」、香酥可口的「蘿蔔絲酥餅」、鬆軟濕潤的「檸檬磅蛋糕」，與熱銷熟食「鴛鴦炒粉」等，皆是旅客與在地居民每年節慶必備的口袋名單。除此之外，甫在「麻油料理擂台賽」中榮獲冠軍的「老火甘蔗頭麻油雞」及熱銷冠軍的「滷肉飯醬」及「黑蒜燒賣」低溫料理包等，也將於活動中販售，讓民眾能把「冠軍美味」帶回家品嚐。









台北凱達大飯店去年舉辦的義賣市集，其中最受民眾喜愛的「愛心寶藏區」，皆由同仁捐出全新或近乎全新的優質良品，讓善意在城市中持續流轉。圖：台北凱達大飯店提供









臺鐵今年也特別響應台北凱達聖誕市集活動，現場同步販售多款台鐵限定周邊商品，吸引鐵道迷與親子族群駐足選購。圖：台北凱達大飯店提供





除飯店美食外，受民眾期待的「愛心寶藏區」，也如期登場，該區商品由台北凱達大飯店全館同仁捐出全新或近乎全新的日常用品，讓民眾以實惠價格購入優質商品，同時賦予物品新的生命。同時還集合了多家品牌與在地商家也共同加入公益行列，包括：美津濃、日造酒妝、百錄、KOZI、阿嬤的配方，及萬華在地商家：布田食品、川業肉圓、艋舺大豐及萬華街區發展協會等單位也熱情響應公益，捐出多款熱賣商品，為市集注入更加豐富與多元的內容。民眾在此不僅能以親民價格購得質感商品，也能透過每一次消費為公益盡一份心力。





台北凱達表示，「愛在萬華·聖誕公益市集」所有義賣所得，扣除必要成本後全額捐贈予「台北市朝陽社會關懷協會」及其他公益團體，將用於弱勢家庭扶助、急難救助與社區照護服務，讓每一份消費都化為實質的支持，將城市的溫暖傳遞到每一個角落。12月12日雙十二這天，民眾可趁機採買聖誕禮物、享受飯店美食、挖掘二手寶藏外，也可單純想在歲末為公益盡一份心力，提醒──歡迎民眾帶上環保袋前往，來感受冬日溫暖的聖誕祝福。









