「冷冬」機會大增 林得恩：反聖嬰機率明年1月衝最高

氣象專家林得恩表示「反聖嬰發生機率，明年1月衝到最高！」代表今年「冷冬」機會大增，而發生的機率約在6成左右。

氣象專家林得恩表示「反聖嬰發生機率，明年1月衝到最高！」(圖/翻攝自林老師氣象站)

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，美國國家氣象局（National Weather Service NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center CPC）今年12月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號有增強的趨勢。尤其是在今年11、12月至明年1月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月，發生機率都在50%以上，隨後再逐步下降，最後恢復為中性正常特徵。

林得恩說明反聖嬰現象對臺灣天氣的可能影響，他說根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年臺灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。

林得恩進一步解釋，反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

