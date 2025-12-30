「冷冬」機率大增？林得恩：反聖嬰發生機率明年1月衝至最高

氣象專家林得恩指出，「反聖嬰」現象發生機率將於明年1月衝至最高。翻攝林得恩臉書



中央氣象署日前發布「聖嬰展望」，模式預測反聖嬰狀態將持續至冬初，並於冬末春初減弱回復至正常狀態。氣象專家林得恩今（30日）指出，反聖嬰發生機率，將在明年1月衝到最高，依照過去歷史事件分析，東北季風強度較強且較易南下、北部及東北部的溼度增高、冬雨機會較大，「冷冬」機率大增。

林得恩今在臉書粉專「林老師氣象站」指出，美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）今年12月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。

廣告 廣告

尤其，在今年11、12月至明年1月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復為中性正常特徵。

至於「反聖嬰現象」對台灣天氣的可能影響？林得恩分析，根據過去歷史事件的統計，反聖嬰現象肇生時，當年台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。

林得恩並指出，反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

更多太報報導

「香菜控」蔡英文再出招！ 親自回覆韓網友「滷肉飯食記」掀萬人暴動

嚴重失溫3小時恐奪命！醫揭搶救時機：「冷到發抖」就要快做2件事

新年希望又是開始運動？ 每天2分鐘爬樓梯…專家：內臟脂肪減13％