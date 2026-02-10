冷凍不是萬能！過年買一堆塞滿冰箱恐埋食安地雷 教你正確冰箱管理方法

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

年前大掃除別忘了也要清理冰箱，而且春節將近，許多民眾開始大量採買年菜與食材，買完後全部放進冷凍、冷藏，塞滿整個冰箱，食材變質與細菌滋生的健康風險也因此在不知不覺中增加。衛生福利部臺北醫院營養科主任李佩霓營養師強調，冷凍並非萬能，民眾在過年期間應做好冰箱管理，以免吃壞肚子、食物中毒。

營養師曝過年常見2錯誤行為 可能增加腸胃不適風險

過年期間，民眾常常會有腸胃不適、腹瀉、食物中毒等情形，李佩霓營養師指出，這可能不單純只是因為餐桌上的菜而導致吃壞肚子，往往是從「採買與冰箱管理」階段就已埋下食安隱憂。

李佩霓營養師表示，「買太多」、「塞太滿」是民眾過年最常犯的2個錯誤行為，不少人在採買年貨前都未先盤點冰箱庫存，導致食材重複購買，甚至放到忘記買了什麼，一旦存放時間拉長，變質風險自然就會增加。

年前採買別買太多！ 先盤點、購買適當份量並「先進先出」

冰箱不是萬能的，即使放入冷凍，也只是延緩腐敗而已，無法讓食材永不腐壞。李佩霓營養師建議，民眾在採買前應先清點冰箱內現有的食材，再依實際用餐人數與餐次規劃菜單，並購買「真正吃得完」的份量，必要時分批採買，避免食材過量囤積、久放變質，這樣能降低食安風險，也能減輕年節期間備餐與收拾的負擔。





另外，李佩霓營養師提醒，食材購買後最好先依每餐分量進行小分裝，並標示日期，落實「先進先出」的原則，避免反覆解凍或放到忘記，導致食材變質，成為年節食安地雷。

過年食材別全塞冰箱 哪些不用冰？冰箱最多能放多少？

除了要注意分量之外，冰箱「塞太滿」也是民眾常常忽略的問題。李佩霓營養師表示，若冰箱被塞得滿滿的，會導致冷度分布不均，容易使細菌滋生，增加食物腐敗的機率。





李佩霓營養師建議，冰箱最多存放約七到八分滿就好，保留空間讓冷空氣流通才能確保冷藏室溫度維持在7℃以下、冷凍室在-18℃以下，而且像木耳、金針、香菇等乾貨類食材，其實常溫保存在陰涼乾燥處即可，不必全部塞進冰箱，挪出空間來反而有助於維持冷藏空間的溫度穩定。





提醒民眾過年前應花點時間整理冰箱、分類食材，才能有效降低年節期間的食安風險。李佩霓營養師強調，過年飲食安全不是靠囤積，而是靠管理，過年前先把冰箱顧好、食材規劃好，才能讓年節餐桌吃得更安心。



