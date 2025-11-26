冷凍廠抓失聯移工! 1移工躲"冷凍庫" 全身發抖險喪命

南部中心／劉安晉 高雄報導

移民署高雄市專勤隊，日前到高雄一間冷凍加工廠查緝失聯移工，沒想到有一名移工為了躲避查緝，竟然躲進零下20多度的冷凍庫，就在被逮之後他是全身發抖，專業冷凍廠業者說，一般人如果待在裡面半小時，恐怕就會變成冰棒，失去性命。

冷凍廠抓失聯移工！１人躲零下２０度冷凍庫 全身發抖險喪命

逃逸移工躲進冷凍庫，仍遭移民署專勤隊逮捕。（圖／翻攝照片）

移民署專勤隊在高雄前鎮一間冷凍加工廠抓到三名逃逸移工後，又查到還有一人是躲在冷凍庫裡頭。被逮的失聯移工，僅僅套著塑膠袋、帶著手套，全身不斷發抖，被上銬後還反而感謝移民署人員。移民署南區事務大隊副隊長袁愷：「嫌犯帶出冷凍庫以後向本隊表示，冷凍庫並無法從內開門，相關感謝專勤隊的即時救援。」

專業冷凍廠說，大型冷凍庫溫度大約零下30度，半小時恐就成冰棒。（圖／民視新聞）

為了躲避查緝，竟然選擇跑進零下快30度的冷凍庫裡頭，其他冷凍廠業者說，平常工作他們都必需穿上防寒衣、防寒手套等，一般人是十分鐘都待不了，如果超過半小時，恐怕就會變成冰棒。非當事冷凍廠業者：「大概十分鐘就受不了了就要衝出來了，如果有在動的話大概半小時，如果沒有在動你就變冰棒，那個會凍死人。」不僅逃逸四處打工賺錢，還差一點把自己弄僵失去生命，如今面臨被遣返命運，但至少命是保住了。另外移民署也同步在仁武、鳳山、岡山等地，一口氣逮捕了17名失聯移工，現在除了將他們依法送辦外，也要追究違法聘僱的業者，依規定將可裁罰最高75萬元。

原文出處：冷凍廠抓失聯移工！１人躲零下２０度冷凍庫 全身發抖險喪命

