冷凍減脂不是魔法！ 《嘿 醫美好辣2》第八集揭體雕安全瘦身真相





《嘿 醫美好辣》第二季第八集播出後，引發網路熱議。本集主題「冷凍減脂」體雕讓觀眾看見科技與醫學結合下的瘦身新趨勢。主持人曹登華一句：「穿衣服像被衣服審判！」引來皮膚科王修含醫師會心一笑：「別怕，現代醫學能幫你找回線條，但要記得安全優先。」

節目首先說明「冷凍減脂」的原理。羅玉佩醫師以生動比喻指出，脂肪細胞在低溫下會啟動「自然凋亡」（Apoptosis），接著由身體的代謝系統慢慢清除。「與其說是減脂，不如說是讓身體重新分配能量。」她補充，過程不會產生傷口，但術前需評估厚度與體脂分布，「太瘦反而不適合施作。」

唐豪悅醫師分享，冷凍減脂最怕凍傷，因此貼片品質與服貼度極為關鍵。「原廠防凍貼片能維持均溫，減少皮膚凍傷風險。」她也提醒，坊間非醫療院所若使用來路不明機器，恐造成嚴重後遺症。

節目中提到，男性常見施作部位為腹部與腰側，女性則多針對副乳、大腿內側與後腰曲線。鄭雅瑜醫師強調：「體雕不是為了變瘦，而是讓比例更和諧。」她建議每次療程後仍需維持規律運動與均衡飲食，「冷凍減脂是輔助，不是替代方案。」

節目另一重點是「探頭設計」。羅玉佩醫師透露，最新一代西班牙儀器可同時使用四個探頭，縮短治療時間至四分之一。「對忙碌的現代人來說，是有效率但仍需耐心觀察結果的選擇。」她笑說：「別想今天做，明天穿比基尼！」

節目也提醒，冷凍減脂不適合孕婦、哺乳期、皮膚病變、寒冷性蕁麻疹與疝氣患者。王修含醫師嚴正表示：「醫師會在術前詳細評估，確認安全再施作。」他補充：「保養身體像理財，持之以恆才能穩定增值。」

播出最後，四位醫師與主持人一致呼籲：「變美要聰明、安全又理性。」曹登華笑著總結：「減脂不靠魔法，靠專業與自律！」節目以輕鬆對話傳達科學衛教精神，讓觀眾在笑聲中理解：真正的體雕，不是少一吋，而是多一份安全。

