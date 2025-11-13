冷凍湯圓怎麼煮不破皮？要先退冰嗎？掌握３技巧軟Q不漏餡，加碼鹹湯圓煮法（中獎公布）

2025立冬日期為11/7，冬至則是12/21，不少人會在這天吃「湯圓」，不僅代表團圓美滿，更承載著濃濃的人情味。先前就有網友在社群平台分享獨門煮湯圓秘訣，從甜味到鹹味的料理方式，都引起熱烈討論。原來煮出一碗完美不破皮的湯圓，除了不用退冰，也需要一些簡單的烹調技巧。

冷凍湯圓怎麼煮不破皮？

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享３個煮湯圓的小技巧，首先，湯圓在滾水煮好之前不用先退冰；其次，若烹煮10顆包餡湯圓，鍋內水量約需３分之１即可；最後，烹煮過程中盡量不要攪動湯圓，若需要攪動時，建議使用湯杓背面輕碰，以免造成湯圓破皮。



原PO也詳細說明煮甜湯圓不漏餡的方法，首先準備一鍋滾水，加入適量鹽巴後，以大湯杓順時針轉動，製造小漩渦。接著將湯圓放入漩渦中，當湯圓第１次浮起時，加入100ml冷開水；第２次浮起，再加入100ml冷開水；第３次浮起後，將湯圓撈起放入冰水中靜置約１分鐘，最後將湯圓加入已準備好的糖水或紅豆湯即可享用。

美味鹹湯圓煮法

除了甜湯圓，另有網友在臉書社團「家常菜」中分享鹹湯圓的烹調方式，先將紅蔥酥、香菇、蝦米、肉絲爆香，再加入高麗菜絲和茭白筍絲炒軟，然後加入高湯，調成自己喜歡的鹹度。接著另起一鍋煮湯圓，煮好後撈起，加入前述的蔬菜湯中煮一下，再放入韭菜、蒜苗、芹菜、香菜及胡椒粉煮滾即可上桌。

▲網友分享鹹湯圓煮法。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

我愛全聯-好物老實説

網址：https://www.facebook.com/groups/2457165584551249/permalink/3113692838898517/

家常菜

網址：https://www.facebook.com/groups/455719458197800/posts/1789401021496297/

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章