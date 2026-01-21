冷凍空調協會伴童繪圓夢星球

冷暖有情，點亮星光，冷凍空調協會聯手救國團，陪長樂小勇士繪出圓夢星球，傳遞心靈溫度。（救國團基隆市團委會提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

台灣冷凍空調展望關懷協會攜手救國團基隆市團委會，於長樂國小舉辦「一一五年聚光計畫」公益活動，學童透過手繪星球燈傳遞感恩心願。協會理事長周貞浩表示，活動主題「冷暖有情，點亮星光」，協會在專業上致力於「調節空氣溫度」，公益參與中更希望傳遞「心靈的溫度」。

活動在救國團安樂區與信義區義工帶領的「活力暖身操」中開場。在「星球燈ＤＩＹ」環節中，議員秦鉦、鄭愷玲也加入指導行列。孩子不僅在星球上繪出夢想，更在「心願卡」上寫下對捐贈人的謝意。

鄭愷玲議員和秦鉦議員親自加入指導行列，陪伴孩子身旁作畫，用行動給予鼓勵。（救國團基隆市團委會提供）

在「交換禮物」時刻，多位學童許願的物資為了分享給家中弟妹，或是轉送社福機構，救國團加碼「升級版文具組」等物資。

活動由救國團台中市團委會總幹事邱冠彰發起，並引薦至基隆。邱冠彰期盼將「聚光計畫」的種子播撒至各縣市，讓更多孩子感受透過努力實現願望的溫度，展現救國團體系跨越地域的共善力量。