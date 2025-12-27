冷凍蔬菜也能吃得健康？營養專家破解常見迷思

冷凍蔬菜在維生素與植化素表現上同樣不俗，包括維生素 E、β-胡蘿蔔素等營養素，與新鮮蔬菜差異不大。圖：AI生成

不少民眾對冷凍蔬菜仍存有「營養流失」的刻板印象，但營養專家指出，冷凍蔬菜其實並非沒有營養。食在好健康說明，蔬菜在冷凍前多會經過「殺菁」處理，可有效保留膳食纖維，其含量與新鮮蔬菜相近，並非外界想像中營養大打折扣。

進一步分析，冷凍蔬菜在維生素與植化素表現上同樣不俗，包括維生素 E、β-胡蘿蔔素等營養素，與新鮮蔬菜差異不大。對於平時忙碌、較少時間採買或家中不易長期存放新鮮蔬菜的民眾而言，冷凍蔬菜可說是兼顧便利與營養的實用選擇。

此外，冷凍蔬菜在質地上通常較為柔軟，對牙口不佳的長者特別友善，更方便咀嚼與入口。營養專家也提醒，無論選擇新鮮或冷凍蔬菜，每餐攝取的蔬菜量仍相當重要，建議至少達到比一個拳頭再多一點的份量，才能幫助維持均衡飲食與身體健康。

