冷凍蔬菜營養嗎？國健署曝：對1類族群超友善

許多民眾誤以為冷凍蔬菜沒有營養，國民健康署特別在臉書「食在好健康」破除迷思，冷凍蔬菜不只保有與新鮮蔬菜差不多的營養，更因為其質地較軟，對牙口不好的長輩來說容易入口。

國健署表示，研究顯示，冷凍蔬菜經過殺菁後，仍然保有與新鮮蔬菜差不多的膳食纖維。此外，維生素E、β-胡蘿蔔素等營養也與新鮮蔬菜差不多。若是本身沒時間採買新鮮蔬菜的民眾，或家中無法長期存放新鮮蔬菜，冷凍蔬菜就是個很好的替代品。

國健署也提到，對於牙口不好的長者而言，冷凍蔬菜因為質地較軟、更方便咀嚼入口，對長輩來說是相當友善的飲食選擇。

