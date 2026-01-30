冷凍蔬菜、水果吃之前要清洗嗎？專家解答「1招安心吃」避免細菌下肚

冷凍食品是上班族回家後快速又方便準備一餐的好食材，但不少人會疑惑冷凍蔬菜、水果煮之前要不要清洗？《優活健康網》特選此篇，專家指出，冷凍水果與蔬菜多在產地已清洗、分切並急速冷凍，包裝標示「可直接食用」者通常不需再洗，開封後加熱至全熟並盡快食用，才能降低細菌汙染的食安風險。







冷凍水果和蔬菜是否需要清洗？



冷凍水果和蔬菜有許多優點：比新鮮農產品保存得更久、更實惠，而且營養價值與新鮮產品不相上下。更棒的是，冷凍食品在烹飪上常常更加方便。然而，許多人對如何安全地準備冷凍食品可能有些疑惑。

廣告 廣告

根據EatingWell網站表示，根據美國冷凍食品協會（AFFI）的說法，冷凍水果在包裝後已經可以直接安全食用，不需要清洗。這是因為冷凍水果含有較高的酸度和糖分，這些特性使有害細菌在冷凍溫度下難以生長。





冷凍蔬菜食用前應徹底加熱



然而，冷凍蔬菜的糖分和酸度較低，因此比水果更容易滋生細菌。AFFI建議，所有冷凍蔬菜應始終按照包裝上的指示進行烹調。如果包裝建議在烹調前瀝乾或沖洗蔬菜，則應按此步驟處理。

冷凍水果和漿果可以生吃、煮熟或直接從包裝中冷凍食用。然而，冷凍蔬菜則應該在食用前徹底加熱，以降低食源性疾病的風險。

延伸閱讀：

鹽巴洗菜會洗進農藥，是真的嗎？營養師解答：是真的，而且洗菜之前別做這件事，否則會吃進更多農藥

洗米水洗菜恐更毒！專家忠告「用1物」就夠乾淨 意想不到2用處婆媽快學

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：冷凍蔬菜、水果食用前，還需要洗嗎？專家解答了 這樣做避免細菌吃下肚）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為冷凍蔬菜、水果吃之前要清洗嗎？專家解答「1招安心吃」避免細菌下肚