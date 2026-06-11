冷凍藍莓≠不新鮮？營養師大讚「急速冷凍」鎖住花青素

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冷凍水果究竟有沒有營養？日前大賣場冷凍藍莓熱銷並出現限購情形，衛生福利部桃園醫院營養師張芷銘表示，採用急速冷凍技術的冷凍藍莓，同樣能有效鎖住色澤、口感與部分營養成分，是忙碌現代人補充水果與植化素的便利選擇。

採用急速冷凍技術的冷凍藍莓，同樣能有效鎖住色澤、口感與部分營養成分，是忙碌現代人補充水果與植化素的便利選擇。 （示意圖／AI生成圖）

張芷銘指出，急速冷凍技術又稱IQF，可讓藍莓在短時間內迅速降溫，相較於傳統慢速冷凍，較能減少食物內部形成大型冰晶，降低解凍後口感受損的機會，也有助於保留原本的色澤與營養成分。快速降溫同時可抑制微生物生長、延長保存期限，並減少長途運輸過程中因光線、氧氣及時間所造成的維生素C、花青素等營養素流失。

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藍莓之所以常被稱為「超級食物」，張芷銘說明，主要是因為富含花青素、多酚類及膳食纖維，具有抗氧化特性，有助於日常健康維持。不過她強調，再健康的食物仍需注意份量，尤其糖尿病患者、血糖控制不穩或需要控制醣類攝取者，更不宜一次食用過量。一般建議每次可攝取約100公克藍莓，約含15公克碳水化合物及3公克膳食纖維，可作為一份水果替換參考。

張芷銘也提醒，許多人習慣將藍莓與鮮奶、燕麥或其他水果一起打成果汁，看似健康，卻可能在不知不覺中攝取過多醣類。水果打成果汁後，咀嚼時間減少、吸收速度加快，容易使血糖快速上升，反而增加身體負擔。她建議以「整顆食用」取代果汁，保留纖維與飽足感，也較能有效控制攝取量。

在搭配方式上，張芷銘建議可將冷凍藍莓搭配無糖優格及一湯匙奇亞籽，做成簡單的抗氧化優格碗。（示意圖／AI生成圖）

在搭配方式上，張芷銘建議可將冷凍藍莓搭配無糖優格及一湯匙奇亞籽，做成簡單的抗氧化優格碗。無糖優格可提供蛋白質與益生菌，藍莓中的多酚可作為植化素來源，奇亞籽則含有膳食纖維與omega-3脂肪酸，三者搭配不僅增加口感層次，也能提升飽足感，適合作為早餐或點心選擇。

衛生福利部桃園醫院提醒，民眾選購冷凍藍莓時應留意產品標示，避免選擇額外加糖或糖漬產品；食用時也不宜因「健康」標籤就過量攝取。掌握適量、原型食物與均衡搭配的原則，才能讓冷凍藍莓成為日常飲食中安心又實用的營養來源。

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