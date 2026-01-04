冷凍貨車國道撞橋墩墜邊坡起火 駕駛.乘客身亡

台中市 / 綜合報導

國道1號南下豐原交流道，今(4)日清晨發生死亡車禍，一輛載滿海鮮的冷凍小貨車，開往豐原交流道的時候，自撞車道出口槽化線旁邊的橋墩，整台車飛出車道後，翻落邊坡卡在樹欉，車體和冷凍櫃被撞到分離，接著起火燃燒，車上男駕駛和一名男乘客，兩人受困，火勢在30分鐘後撲滅，警消破壞車體搶救，但車上兩人已明顯死亡。

國道旁的樹叢冒出熊熊火焰，伴隨大量濃煙，救難人員說：「看到車子起火。」起火的是一輛冷凍貨車，整台側翻卡在樹叢邊，車頭變形被燒得焦黑，車上的冷藏櫃和車身分離。

廣告 廣告

車禍發生在今(4)日清晨5點多，國道1號南下豐原交流道。這台載滿冷凍海鮮的貨車，要下交流道，不明原因撞上橋墩，飛出車道，整台車翻落邊坡，隨即起火，當時車上除了男駕駛，還有一名男乘客，兩人受困在內，工程人員說：「我到的時候燒完了，滅完了。」

現場火勢凶猛，救難人員花了30分鐘，才將火勢撲滅，出動工具破壞車體，將受困的駕駛和乘客救出，不過兩人已經沒有生命跡象，泰安分隊小隊長廖宏陽說：「撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，發現車上死者兩名，本案兩名死者身分待查，酒測值待相驗時檢測。」

車禍現場火勢猛烈，駕駛和乘客遺體被燒得焦黑，將比對DNA釐清身分，同時警方也要釐清車禍原因，駕駛是否有酒駕還是恍神自撞。

原始連結







更多華視新聞報導

國道追撞1死10傷！遭物流車壓 轎車內3人奇蹟生還

國道假冒警干擾拖吊！ 男嗆業者還蓄意衝撞

國道7車撞！ 聯結車疑換道肇禍 揪駕駛酒測超標

