冷凍食品別再包保鮮膜！達人揭「1神器」鎖住美味 平底鍋解凍法曝光

記者蔣季容／台北報導

不少人會將生肉冰在冷凍庫保存。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少人會將生肉冰在冷凍庫保存，網紅「魚漿夫婦」指出，最好不要用保鮮膜冷凍，改用「鋁箔紙」才能鎖住肉的美味，更能保持肉的形狀，細胞也不會被破壞。另外家裡若沒有微波爐，可以使用平底鍋幫助肉類快速解凍。

魚漿夫婦在臉書表示，用保鮮膜冷凍的話，冷卻速度慢，細胞會被破壞，解凍時還會流出大量肌紅蛋白水，口感會變得鬆散又水水的。若是改用鋁箔紙冷凍，由於鋁箔紙熱傳導率高，降溫速度是保鮮膜的2到3倍，能鎖住肉的美味，同時也能保持肉的形狀，細胞不會被破壞，口感完全不同。

魚漿夫婦也說，若是在無法使用微波爐的情況下，其實只要「放在平底鍋的反面」就行了。如果想要解凍得更快，可以「用兩個平底鍋把肉夾住」，在上面的平底鍋裡加一點溫水，會更快解凍，不過記得中途要翻面。

貼文一出引發熱議，網友紛紛表示「我都裝塑膠袋冷凍，沖水解凍，暴力簡單快速，完全不管美味與否」、「可以預冷，先冰在冷藏降到4度，再進冷凍」、「鐵盤夾肉冷凍真的很好用，沒試過加水就是了。我記得當初白飯也是建議用鋁箔紙去包來加快冷凍，怕浪費的話或許可以先用保鮮膜包一層，再用鋁箔紙，這樣鋁箔紙可以重複用」。

