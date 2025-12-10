冷凍食品別用保鮮膜！他揭1物可鎖住美味 加碼平底鍋解凍法

許多婆媽在市場買肉會買比較大量，回家後再分切儲藏到冷凍庫。網紅「魚漿夫婦」指出，最好不要用保鮮膜冷凍，使用鋁箔紙才能鎖住肉的美味，口感也會因此出現差異。另外一般家庭會使用微波爐解凍，但若是在沒有微波爐的情況下，他推薦使用「平底鍋解凍法」，操作起來也相當方便。

魚漿夫婦在臉書粉專發文表示，冷凍肉類不用保鮮膜的原因是冷卻速度慢，細胞會被破壞，且解凍時會流出大量肌紅蛋白水，導致口感會變得鬆散又水水的。他強調，使用鋁箔紙冷凍熱傳導率高，降溫速度更是保鮮膜的2到3倍，比較能鎖住肉的美味，肉的形狀也被保存下來，裡面的細胞不會被破壞，口感吃起來完全不同。

廣告 廣告

另外在無法使用微波爐的情況下，他推薦只要把需解凍的食材「放在平底鍋的反面」就行了，如果想要解凍得更快，也可以「用兩個平底鍋把肉夾住」，並在上面的平底鍋裡加一點溫水，會更快解凍，但記得中途要翻面。

加拿大牛肉協會過去也分享牛肉解凍法，首先是鋁箔紙解凍，先將牛肉用保鮮膜包住，再用鋁箔紙包起來。此時，放在室溫解凍，因為鋁箔紙導熱快，可以大幅減少解凍時間；還有一招是鹽水解凍，用夾鏈袋或真空袋將牛肉密實裝好，肉要完全浸入濃鹽水中，因為鹽水比一般水所吸收的熱能更多，所以能幫助肉品快速解凍。

更多中時新聞網報導

阿信迎50歲F3陪慶生 宣告上海開唱

蔡振南為戲練拳 「汗流好幾公升」人消瘦

MLB》國民送出費雷爾 跟水手換兩潛力股