冷凍食品市場破450億 全聯引進日本天皇杯魚漿品牌

全聯引進日本品牌「SUGIYOＸ魚匠GYOSHO」冷凍魚漿系列，免飛日本即可體驗日本職人海味。（吳奕萱攝）

現代生活節奏加快，加上外食成本攀升，冷凍食品早已從「備用選項」轉變為不少家庭的日常餐桌主角。特別是疫情期間宅經濟興起，微波爐、氣炸鍋與多功能電烤箱等小家電快速普及，讓冷凍料理更便利、更多元，隨著疫後冷凍食品市場持續擴大，2023年整體市場規模已達新台幣450億元，家庭普及率超過8成，成為零售通路積極的布局方向。

全聯SUGIYOＸ魚匠GYOSHO松葉蟹風味棒，單包98元、2包188元。（吳奕萱攝）

全聯副總林子文表示，冷凍食品過去是備用品，現在是很常見的餐桌主角，全聯去年冷凍食品銷售成長2位數，也就是「剪刀經濟」崛起，故積極引進國際優質商品，很榮幸這回引進拿過日本農水產祭最高榮譽「天皇杯」的冷凍魚漿品牌SUGIYO，擁有超過400年歷史，以新鮮魚漿結合日本職人技術。這回以「SUGIYOＸ魚匠GYOSHO」的聯名品牌，推出蒲燒鰻風味片、松葉蟹風味棒2款商品，簡單退冰、微波即可食用，不用出國就能享受日本熱賣的魚漿商品。

廣告 廣告

全聯SUGIYOＸ魚匠GYOSHO蒲燒鰻風味片（2片），單包148元、2包288元。（吳奕萱攝）

其中「蒲燒鰻風味片」去除魚刺，長者和兒童都能安心食用，微波後淋上醬汁彷彿置身鰻魚飯專賣店；另一款「松葉蟹風味棒」選用阿拉斯加鱈魚製作，結合日本傳統蒲鉾技術與現代製程，食用方式多元，除了台灣人喜歡煮火鍋外，日本在地吃法包括冷盤食用、加入沙拉或炒飯炒麵等，都能提升料理層次。

更多中時新聞網報導

鄭亦真卸貨倒數 夫妻迎戰免睡店開張

余天罹癌術後沒性生活 歐弟甩肉8公斤

高三開學前 民眾提案學測8月考