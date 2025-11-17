冷凍食品4大迷思曝！專家曝「忘1事」：容易長細菌

生活中心／李筱舲報導



隨著冷凍宅配與網購的興盛，越來越多人習慣在線上選購調理食品、生鮮肉品與甜點，再透過冷凍配送送到家，不僅省時，還能讓日常飲食增添更多選擇。然而，仍有不少民眾誤以為「冷凍食品可以永久保存」。事實上，冷凍食品並非萬能，即使在低溫條件下，若保存或解凍方式不當，不僅會影響食物品質，還可能引發食安問題。









《食藥署》指出「冷凍不等於萬年不壞！」食品即使在零下18℃保存，仍會進行酵素反應與脂肪氧化，讓食物變質、營養流失。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

《食藥署》指出，「冷凍不等於萬年不壞！」雖然冷凍能延緩微生物生長並延長食品保存期限，但並不代表食品可以無限期冷凍，即使在零下18℃的環境中，酵素反應與脂肪氧化仍會持續，使食品品質劣變、營養流失。然而，一般家用冷凍庫往往無法達到零下18℃，這也是食品包裝上必須清楚標示「有效日期」的原因。

《食藥署》整理出幾項民眾常見的食物冷凍保存錯誤習慣。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

《食藥署》也替大家整理出幾項看似合理的保存習慣，其實是在慢慢累積食安風險的錯誤習慣：

1．忽略有效日期：習慣「先塞進冷凍庫再說」，導致誤食過期食品。

2．家用冷凍庫溫度不穩：開關頻繁或過度塞滿，易使溫度升高，加速變質。

3．拆封後未密封：與空氣接觸會產生凍燒，造成食品乾癟、口感變差。

4．囤貨過量：一次買太多卻無法在期限內食用，增加過期風險。

食藥署提醒民眾，細菌快速繁殖的「危險溫度帶」為7°C～60°C，在解凍或處理過程中需留意溫度控制。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

食藥署也提醒民眾，食品在解凍或處理過程中若沒做好溫度控制，可能落入細菌快速繁殖的「危險溫度帶（7°C～60°C）」。也強調，食品一旦過期或變質，即使外觀看不出來，也可能潛藏病原菌或代謝出有毒的產物，即使加熱也不一定能完全破壞，可能增加食品中毒的風險，唯有養成良好的食物管理習慣，才能安心享用每一道冷凍佳餚。

