冷凍≠永久保鮮！食藥署曝3大保存迷思 一堆人搞錯

隨著民眾越來越常在線上購買生鮮與冷凍食品，食藥署提醒，冷凍並非永久保鮮，一般家庭冷凍庫溫度不足，加上囤貨、忽略效期或未密封保存，都可能讓食品提前變質，建議收到冷凍宅配後應立即檢查包裝、確認維持結凍並依先進先出原則分類存放，才能安全享用冷凍食品。

食藥署於官網發文指出，許多民眾習慣在線上購買生鮮肉品，以冷凍宅配送到家中，冷凍食品雖然能延長保存期限、減緩微生物生長，但在零下18度的環境中，酵素反應與脂肪氧化仍會持續進行，食品依然會逐漸劣變。

食藥署說，許多家用冷凍庫實際溫度往往達不到標準冷凍條件，加上消費者習慣囤貨、未密封保存、忽略有效日期等，都可能加速食品變質，超過期限可能出現風味下降甚至安全疑慮，並非只要冷凍就可以無限期保存。

食藥署提到，在解凍與處理過程中，溫度控制更是關鍵，因7至60度屬於細菌容易大量繁殖的危險溫度帶，冷凍食品取出後若長時間置於室溫，很容易讓細菌快速生長，增加疾病風險，建議以冷藏解凍、流水解凍與微波解凍，若需立即烹煮，避免反覆冷凍與解凍；此外，應警覺包裝膨脹、異味、變色、黏滑、冰晶過多等變質徵兆，一旦出現異常就不應食用。

食藥署提醒，收到冷凍宅配食品後，應立即確認包裝是否完整、是否維持結凍狀態，並核對品項與有效日期，接著儘速分門別類放入冷凍庫，生熟食分層存放、使用密封容器、遵守先進先出原則，有助於避免交叉污染；烹煮時務必徹底加熱至中心溫度 70度以上，熟食若2小時內未食用完應冷藏保存。

