「冷凍」癌逝妻8年盼復活...陸尪身旁多個「她」稱無法取代

大陸首例「冷凍人」展文蓮離世八年後，其丈夫桂軍民對妻子復活的信心逐漸減弱。據《南方周末》報導，展文蓮因肺癌病危時，桂軍民決定將妻子的遺體完整冷凍保存，期待未來醫學進步能讓妻子重獲新生，使她成為大陸本土首個「冷凍人」。

桂軍民站在儲存著癌逝妻展文蓮的液態氮罐前。（圖／翻攝南方周末）

展文蓮的遺體目前保存在山東銀豐生命科學研究院的「1號罐」中，溫度恆定在零下196℃。監測顯示其身體外觀完整，細胞結構未出現異常波動，液氮罐配備防震裝置及三重供電保障，維護狀態穩定。桂軍民從不用「死」形容妻子，在他口中，妻子只是「睡著了」，要一直睡到醫學能攻克肺癌的那一天。

廣告 廣告

桂軍民在等待展文蓮復活的八年中，經歷過兩次心臟手術，身體狀況下降。2020年後他開始與女友共同生活，對於妻子復活的信念似乎漸漸鬆動。然而，他強調新伴侶「永遠無法取代展文蓮」，家中仍保留妻子的照片與遺物。

展文蓮大體8年前被裝進液態氮罐冷凍。（圖／翻攝南方周末）

當初銀豐研究院正試水人體冷凍技術，與山東大學齊魯醫院合作免費招募志願者。桂軍民在父親剛去世一年後，面對妻子病情惡化，選擇了人體冷凍作為「唯一能拒絕失去她的路徑」。他與兒子桂嘉源共同做出這個決定，以遺體捐獻的名義，將妻子交由銀豐研究院冷凍30年。

儘管桂軍民開始接受現實，但他仍對未來科技抱有希望，甚至叮囑兒子將來也要把自己冷凍保存。他說：「我得陪在她身邊，要不她一個人怎麼適應。」當被問及現在的女友時，桂軍民表示：「不管她，她愛上哪兒上哪兒去。」

桂軍民家中仍保留妻子照片與遺物。（圖／翻攝南方周末）

目前全球近500例冷凍人中（含10名大陸人），無一例成功復甦。2024年世界首例冷凍人（1967年保存）解凍嘗試因器官損傷失敗。人類對冷凍生命體的想像，最初來源於自然界中一些物種的冬眠或低溫生存狀態，如水熊蟲可在零下20℃沉睡30年後解凍復甦。

延伸閱讀

MLB/費城人哈波嗆大聯盟主席 竟被威脅「丟進水溝裡」

MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害

MLB/村上宗隆不適合洋基？ 紐媒分析：位置跟現有陣容重疊