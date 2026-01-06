冷到下不了山！ 民眾元旦衝陽明山冷水坑失溫求助119

台北市 / 綜合報導

天氣冷颼颼，氣象專家提醒，要上山的民眾一定要做好保暖措施，因為平地山區溫差大，海拔高度每上升100公尺，氣溫就下降0.6度，加上下雨又颳風，溫度下滑更加明顯，如果以平地的體感溫度穿搭上山，可能會出現失溫的情況；像是一位民眾，前幾天到陽明山冷水坑跨年，就是因為被冷到下不了山，最後撥打119才順利獲救。

員警VS.民眾說：「(上去哪裡)，擎天崗。」想在陽明山冷水坑迎接新年，特別騎車上山，卻因為失溫冷到動彈不得，只好報警求助，員警說：「還是，送你們去醫院檢查一下好不好。」

廣告 廣告

被雨淋得一身濕，搭上救護車背影有些疲態，仔細一看，當天民眾身穿被許多人當作保暖神器的雨衣，但氣溫變化劇烈，這樣的穿著並不足以抵禦山上風寒，氣象專家林得恩說：「從山下到冷水坑，他所在的位置，其實它的溫度，遠遠超過，他之前在山下量測到的溫度，環境的風如果比較大的話，它更容易把我們，身上比較熱的冷空氣隨著流場帶走，讓我們體感覺得更冷。」

台安醫院心導管室主任林謂文說：「機車族騎到山上，有下雨潮濕，加上流汗出汗的情況，血管擴張之後，遇到冷空氣又血管收縮，血壓會產生比較劇烈的波動，加上所謂的血管擴張，有可能造成脫水，體溫加速散去，又以天氣冷的情況下，容易造成所謂的低體溫。」

醫生提醒，強烈大陸冷氣團持續發威，頭部頸部務必保暖確實，建議配戴圍巾帽子，必要時口罩也有作用，另外手套毛襪也不能少，想要上山，還要記得時時補充水分，避免脫水情況。

原始連結







更多華視新聞報導

疑低溫绑雪鏈奪兩命 死者兒：老父有高血壓

高山如何防失溫保命？ 專家：確保身體乾燥.備救生毯

中市府提供「禦寒保健8點」 望民眾低溫保健安心過新年

