冷到不想洗澡！粉專PO「8字口訣」引宜蘭人共鳴：阿嬤都會這樣說

生活中心／羅欣怡報導

天氣冷颼颼，洗澡時要脫衣也是一大挑戰。（示意圖/pixabay）

天氣冷颼颼，不只出門是一大挑戰，就連洗澡也會讓人感到懷疑人生。宜蘭「新月廣場」的小編，昨（2日）在粉專貼出一張淋浴間的照片，並附上「8字公告」，立刻變成宜蘭人的回憶殺，紛紛留言「想阿嬤了！」

今（3）日受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署持續發布低溫特報，提醒今日下午至明日上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。不過專家提醒，這一波冷空氣仍可能不是最冷，預估下週還會有一波更強的冷空氣南下，屆時有機會刷新近期低溫紀錄。

宜蘭「新月廣場」小編昨日在粉專寫下「宜蘭的朋友們，我正式宣布：」並附上一張開著熱水的蓮蓬頭照片，看起來像是要準備洗澡，但實則牆上一張紙，卻寫著「今天洗屁屁就好了」。

宜蘭「新月廣場」一張貼圖，喚起大家的回憶殺。（圖／翻攝自「新月廣場」臉書）

貼文曝光後，立刻引起宜蘭人的共鳴，不少在地粉專也紛紛留言「小時候在宜蘭，晚上如果太冷，真的就是『洗腳手（台語）』」、「小時候天氣很冷，我阿嬤都會說 『咖丘敏啊（手腳臉）ㄙㄟˋㄙㄟˋ欸丟厚啊』」、「今天小洗，就是屁屁，重點部位，腳底」、「這真的是宜蘭人會懂的」、「小編勾起了大家稚嫩時的回憶了，開始想阿嬤了」、「小時候阿嬤都說洗咕咕就好」。

