冷到不行！全台急凍「寒流繼續發威」 今夜到明晨低溫恐下探6度

寒流持續影響，全台天氣急凍。中央氣象署指出，今（8）日至明（9）日清晨是本波寒流影響最明顯時段，各地天氣非常寒冷，多數地區都有出現10度以下低溫的機率，且不排除再降溫，民眾外出務必做好保暖措施。

氣象署發布低溫特報指出，寒流影響時間自8日上午延續至9日晚上，其中新竹縣、苗栗、宜蘭、金門有6度以下氣溫發生的機率；連江有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；新北、基隆、台北、桃園、新竹市、台中、彰化有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；南投、雲林、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東縣也有10度以下氣溫發生的機率。各地體感寒冷，氣象署也提醒，清晨與夜間時段風寒效應明顯，年長者與心血管疾病患者更要多加注意。

降雨方面，氣象署說明，迎風面基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、花東地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴。隨著高壓逐漸出海，寒流預計影響至明天清晨，明天白天起寒流開始減弱，氣溫略有回升，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，多數地區轉為多雲到晴。

至於後續天氣，氣象署表示，週二氣溫短暫回升，但週三至週四清晨北方海面鋒面生成並快速通過，冷空氣南下，迎風面包括大台北山區、基隆北海岸及東半部降雨將再度增加，氣溫也會再轉冷。預計週四白天起冷空氣逐步減弱，週五、週六水氣減少，各地天氣轉趨穩定，氣溫也將逐日回升。

