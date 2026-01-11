冷到凍未條！全台「非創傷命危救護」 10天累計破300人

【緯來新聞網】冷氣團來襲，全台氣溫驟降，許多縣市低溫不到10度，也傳出不少無呼吸心跳甚至猝死案例。消防署統計，今年短短10天，非創傷到院前心跳停止（OHCA）已累計破300人，提醒要做好保暖工作，尤其長者及心血管疾病患者須更加注意。

台北市衛生局統計資料顯示，心血管疾病死亡人數集中在12月至2月，其中以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。三總心臟內科主任蔡宗能提醒，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險。



研究指出，氣溫每下降1度，心血管疾病發生率增1.2％，死亡率升1.6％。另有研究發現，若未及時啟動機械循環支持或介入治療，延誤時間越長，院內死亡率越高。



根據消防署統計，今年1月1日至10日，非創傷到院前心跳停止人數共314人，1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人、6日26人、7日34人、8日40人、9日32人、10日35人。



消防署強調，該統計僅反映救護案件通報情形，並不代表OHCA發生與低溫天氣之間具有直接因果關係。另外也呼籲，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作、並添加保暖衣物。

