冷到凍未條！全台4天內123人突心跳停跳 消防署給1提醒

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

冷空氣席捲全台，氣溫自跨年夜開始有顯著降低，根據消防署統計，從12月31日開始至1月3日，4天內已出現123件非外傷導致的到院前心肺功能停止（OHCA）案例。

消防署自去年12月31日至1月3日，接獲123件非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）救護報案，上月31日有34件，本月截至3日分別有26件、34件和29件。

儘管沒有明確證據顯示冷氣團來襲為OHCA案例數量提升的主因，但考量到醫療數據和現場情況，急重症在天冷期間發生的比例確實呈現增加的走勢。對此，醫療人員提醒大眾，氣溫較低時出門應穿著足夠保暖的服裝，並特別注意慢性病患者的健康狀況。

另外，消防署也強調，切記要將熱水器安裝在通風無虞的室外以避免一氧化碳中毒，若產生頭暈、想吐、四肢無力或意識不清的情形，請馬上關閉熱水並撥打119尋求幫助。

