冷到刺骨！探 8℃濕冷來襲 強烈冷氣團今晚報到

（記者張芸瑄／綜合報導）氣象專家吳德榮於「氣象應用推廣基金會」專欄指出，最新歐洲中心（ECMWF）模式顯示，今、明兩天西半部為多雲時晴天氣，東半部仍有局部短暫雨的可能。白天北台灣舒適、南部略偏熱，清晨與夜間氣溫偏涼。周一晚間起，北台灣率先轉為有雨天氣。

周二強冷空氣到位 北台越晚越濕冷

吳德榮表示，周二強冷空氣抵達後，氣溫將明顯下滑，北部及東半部局部地區有雨勢，入夜後濕冷感加劇。周三至周五強冷空氣持續盤據，全台溫度進一步下降，北台灣濕冷，中南部也在清晨及夜間感受明顯低溫，各地仍有局部降雨機會。

圖／周二強冷空氣抵達後，氣溫將明顯下滑。（翻攝報天氣 – 中央氣象署臉書）

本島平地估探 8℃ 符合強烈冷氣團概率最高

根據歐洲模式模擬，此波冷空氣最可能達到「強烈大陸冷氣團」等級（台北站≦12℃）。吳德榮指出，本島平地最低溫約有機會下探 8℃，雖不至於達寒流等級、低溫幅度也不及上一波，但因濕度高，體感仍相當寒冷，提醒民眾務必做好保暖。

高山有望降雪 太平山區域恐出現冰霰霧淞

針對降雪機率，吳德榮分析，周三、周四 3000 公尺以上高山（如合歡山、雪山等）具降雪條件；約 2000 公尺高度的太平山則可能出現冰霰或霧淞，而是否能見到飄雪仍需視當時氣象條件而定。

周六起好轉 日夜溫差大需注意保暖

至周六起，冷空氣逐漸減弱，西半部天氣轉晴，東部偶有局部降雨。白天氣溫回升，但夜間因輻射冷卻作用，清晨與夜晚仍偏冷，日夜溫差將再次擴大。

