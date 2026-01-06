冷到受不了！台電揭「取暖用品」省電攻略：睡前這動作最關鍵

生活中心／王文承報導

台電提醒，使用各類取暖用品時務必留意安全，避免因使用不當造成低溫燙傷，或因用電超載引發跳電甚至火災。（示意圖／資料照）

今（6）日受輻射冷卻影響，加上強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，不少民眾開始動用暖暖包、電暖器等「保暖神器」禦寒。對此，台電提醒，使用各類取暖用品時務必留意安全，避免因使用不當造成低溫燙傷，或因用電超載引發跳電甚至火災。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，長時間接觸高於體溫的物體，可能造成所謂的「低溫燙傷」。使用暖暖包時，應隔著衣物使用，避免長時間固定貼在同一部位；電熱毯則建議於睡前先預熱約30分鐘後關閉電源，待床鋪與棉被暖和即可，不僅能降低燙傷風險，也更省電，「不建議整夜使用」。

此外，台電也提醒，使用電暖器時，應與寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物保持至少1公尺以上的安全距離，且無人使用時務必關閉電源，以防意外發生，同時也能節省電力。

在用電安全方面，台電指出，電暖器屬於高功率電器，使用時需特別留意不要超過電路負載。若在同一迴路同時啟動多台高功率電器，容易導致用電超載，使電線過熱而跳電，嚴重時甚至可能引發火災，民眾應特別留意用電配置，確保居家安全。

