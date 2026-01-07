冷到受不了！新北市石碇跌破10度 專家曝回溫時間點

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

今（7）日全台各地冷空氣直掃，平地最低溫出現在新北市石碇區8.4度。對此，氣象專家林得恩表示，週六（10日）起，強烈大陸冷氣團開始稍稍減弱，白天氣溫略為回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍較寒冷，西半部日夜溫差大。

今（7）日全台各地冷空氣直掃，平地最低溫出現在新北市石碇區8.4度。（圖／「林老師氣象站」臉書粉專）

林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今起至週五（9日）清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，臺灣中部以北、宜蘭及花蓮以北地區天氣寒冷，其它地區早晚亦冷；中南部日夜溫差大。

林得恩指出，目前評估全臺最低溫預測：臺灣中部以北、宜蘭及金、馬地區攝氏8至12度，南部、花東及澎湖地區攝氏12至16度之間；沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現攝氏10度以下的機率，請務必加強保暖、防寒避凍準備。

至於何時回暖，林得恩說，週六起強烈大陸冷氣團開始稍稍減弱，白天氣溫略為回升；不過受輻射冷卻影響，臺灣各地早晚仍為寒冷，西半部日夜溫差大。週日（11日）以後，強冷空氣還會再進一步減弱，有機會降為東北季風增強等級。

