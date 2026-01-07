冷到周四！周五回溫日夜溫差大 周日第2波冷氣團接力南下

強烈大陸冷氣團昨起南下，今日清晨最低溫出現在金門金城8.5度，本島則是新北石碇8.4度。（氣象署提供）

強烈大陸冷氣團昨起南下，今日清晨最低溫出現在金門金城8.5度，本島則是新北石碇8.4度。氣象署提醒，今、明兩天各地天氣偏冷，尤其北台灣一整天15度以下，周五、六冷空氣減弱，白日回溫，但夜間、清晨冷，日夜溫差大，周日下一波大陸冷氣團南下，北台灣白天高溫下降。

氣象署預報中心技正謝佩芸表示，今日清晨受冷氣團影響，氣溫較低，台南以北及宜蘭地區低溫10至12度，北部及中南部內陸近山區低於10度，花蓮、台東、高雄、屏東低溫低於14度，最低溫則在金門金城僅8.5度，本島最低在新北石碇8.4度。

廣告 廣告

她指出，今天到明天受大陸冷氣團影響，清晨則是輻射冷卻效應，各地氣溫明顯偏低，北台灣及宜蘭整天氣溫低，白天高溫僅15度，中南部白天高溫20度以下。本周五、六冷空氣減弱，白天氣溫回升，但清晨有輻射冷卻效應，日夜溫差大。

謝佩芸提醒，今起至周六，西半部及宜蘭最低溫僅10至12度，部分地區容易低於10度，花蓮、台東、高雄、屏東低溫13至15度，夜間、清晨特別冷，周日下一波大陸冷氣團南下，北台灣白天高溫下降，中南部影響較小，至下周一冷氣團減弱，各地溫度回升。

降雨部分，她表示，今天降雨零星，花東至恆春半島有局部短暫雨，北部山區、基隆北海岸、宜蘭留意零星短暫雨。明天轉東北風，基隆北海岸、大台北山區、東北部、花蓮及台東，降雨稍增，本周五、六水氣減少，各地多雲到晴，西半部出現陽光機率高，東半部雲量多，有局部短暫雨，周六晚上東北風增強，至周日迎風面降雨稍增。

更多中時新聞網報導

A-Lin台東太chill圈粉 琟娜意外濺血

開放獵捕獼猴 學者：應審慎評估

ALL(H)OURS寒流穿無袖「把肌肉當羽絨衣」