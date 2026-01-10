冷到懷疑人生！新竹關西今晨驚見3.9度 專家：下週末冷氣團會再來

[Newtalk新聞] 大陸冷氣團今(10)日下午再度南下，配合輻射冷卻作用，全台氣溫明顯偏低，根據氣象專業粉專「天氣風險」最新的氣象資訊顯示，新竹關西今晨甚至出現3.9度低溫。週末期間(10-11日)受冷氣團影響，迎風面有局部陣雨，中南部高山也有降雪機會，民眾需留意保暖。下週一(12日)起冷空氣減弱，但夜晚清晨仍有低溫，日夜溫差大。





天氣風險指出，今(10)日清晨台灣出現大範圍明顯輻射冷卻低溫，由於風力比昨晨更小，低溫發揮更徹底。台灣本島平地最低溫出現在新竹關西僅3.9度，苗栗造橋5.2度，新竹寶山5.5度，桃園大溪5.8度，新北石碇6.3度，台北北投與基隆七堵均為7.0度。中部南投名間及台中外埔為9.0度，彰化北斗9.4度，東部花蓮鯉魚潭也降至8.7度。指標性台北站今晨最低溫10.1度，雖冷空氣強度略減，但影響仍持續且明顯。

天氣風險表示，昨(9日)受到大陸福建短波槽靠近影響，中部以南與花東雲量偏多，中南部高山連續兩天有局部冰霰或雪。受雲層遮擋，南部平地白天高溫不升，台南氣象站高溫僅18.9度，高雄氣象站也僅20.4度，皆低於預報值。直到昨日下午短波槽東移變薄，中南部才陸續見到陽光。





天氣風險說明，今(10)日到明(11日)將有中高層短波槽掠過台灣以北，下半天到晚間中層雲量會由西南往東北通過，各地將經歷雲量增多。底層東北季風自下午起增強，帶來下一波大陸冷氣團，迎風面東半部及恆春半島今晚有局部短暫陣雨，中南部高山需留意局部冰霰或雪。明日上午起空氣轉乾，大部分地區轉為多雲到晴，高山降雪機會減少，但低溫持續，需注意結冰現象。





溫度變化方面，天氣風險進一步強調，今日白天北部與東北部高溫17-19度，下半天冷空氣南下後開始降溫，中部及花東高溫20-22度，南部21-23度。今晚到明(11日)清晨，中北部及東北部都市低溫約10-13度，空曠地區可能降至7-9度；南部及花東都市低溫13-16度，空曠地區10-12度。明(11日)白天受冷氣團影響明顯，北部高溫僅16-18度，中南部則有21-23度，夜晚到下週一(12日)清晨輻射冷卻可能更明顯，仍有局部極低溫發生的可能性。





下週一(12日)大陸高壓出海減弱，東北季風減弱並轉為偏東風，各地大致多雲到晴。白天氣溫回升，北部及東半部約19-21度，中南部可達22-25度。然而夜晚到週二(13日)清晨輻射冷卻仍強，中北部空曠地區仍可能降至10度以下，日夜溫差相當明顯。天氣風險表示，下週二(13日)預計有小股冷空氣南下，東北季風略增強，迎風面降雨機會與溫度略降。





下週三(14日)至週五(16日)冷空氣偏弱，溫度回升幅度較大，維持多雲到晴且日夜溫差大的穩定天氣。下週末(17-18日)可能再有相對明顯冷空氣南下，有機會達大陸冷氣團等級，但強度仍待觀察。此外，預報模式顯示下週後半在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展機會，目前預期在該洋面轉向機會高，應不會接近台灣，天氣風險將持續觀察後續變化。

