冷到撐不住！3天內百人OHCA 單日40人創1月新高

[Newtalk新聞] 受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台近日氣溫驟降，多縣市低溫跌至攝氏10度以下。1月6日至8日短短3天內，全台內科OHCA(到院前心肺功能停止)人數累計達100人，昨日單日達40人，為今年1月以來單日新高。提醒民眾留意日夜溫差並注意保暖。

中央氣象署指出，昨日上午清晨各地天氣寒冷，低溫普遍落在11至15度之間，部分地區更出現10度以下低溫。今日受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北市及宜蘭局部地區持續測得10度左右或以下的低溫。

根據消防署統計顯示，1月6日至8日，全台內科OHCA(到院前心肺功能停止)人數分別為26人、34人及40人，近3天內共100人無呼吸心跳。其中8日單日達40人，為今年1月以來單日新高。消防署提醒，氣溫驟降期間，民眾務必加強保暖，預防低溫導致呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保頭部、頸部、手腳四肢溫暖。

此外，相關單位也呼籲民眾留意日夜溫差帶來的健康風險，使用電暖器、瓦斯熱水器等取暖設備時，務必注意用電與通風安全，同時加強關懷獨居長者、遊民及弱勢族群，避免因低溫引發意外憾事。

