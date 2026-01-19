冷到月底！UNIQLO驚見190元跳水價、GU也降價 許瑋甯許光漢同款省700元

記者許雅惠／台北報導

保暖大戰正式開打！強烈冷氣團今（19）日晚間強勢襲台，全台氣溫急凍，低溫濕冷天氣預計將一路延續到月底。服飾品牌 UNIQLO 率先出手，官網冬季商品價格「跳水再跳水」，最便宜 190 元起就能入手；就連品牌大使許瑋甯、許光漢的同款單品也全面下殺，最高現省 700 元，讓不少網友直呼：「這價格不買真的不行！」

女神男神同款免千元！女神許瑋甯、男神許光漢帶頭下殺

隨著氣溫下滑，保暖衣物需求爆量。UNIQLO 看準時機推出冬季限定優惠，即日起至 1 月 22 日，多款熱銷單品直接跌破甜甜價。其中最受矚目的就是明星同款，女神許瑋甯穿搭的百褶中長裙、短版外套等，原價千元以上，現在通通下殺到 590 元至 990 元。男神許光漢同款也火力全開，包括特級抗皺襯衫、寬版直筒牛仔褲等，現省 300 元至 700 元不等，不用千元就能打造男神穿搭，吸引大批小資族搶購。

許瑋甯同款「工裝短版外套、百褶中長裙」最多現省700元很划算。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

許光漢同款「特級抗皺舒適合身襯衫、寬版直筒牛仔褲」最多現省700元。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

190元起開搶！發熱衣、長褲、外套通通有

官方小編也點名，這次特價區間落在 190 元至 1,290 元，現省幅度很多。熱銷榜上的內搭褲、長褲、工作褲，甚至是冬天救命必備的「吸濕發熱衣」都在名單內。網友紛紛在社群分享：「剛剛去掃了三件發熱衣」、「190元真的比路邊攤還便宜」、「全家人過年的冬裝就靠這波了」。

UNIQLO冬季商品超低價又跳水，官方小編分享190元起褲裝、外套、發熱衣（圖／翻攝自UNIQLO官網）

GU加碼最後衝刺！APP下單現折200元

不只 UNIQLO，姊妹品牌 GU 也不落人後，新年優惠第三波進入最後倒數。即日起至 1 月 22 日，精選 6 款人氣單品再度降價。GU 更祭出 APP 用戶限定好康，只要單筆消費滿 2,000 元，整單直接現折 200 元。面對即將到來的寒流，民眾不妨趁這波超強折扣，一次補齊冬裝讓荷包也一起取暖。

GU新年優惠6款人氣單品再降價，APP消費滿額「現折200元」。（圖／GU gu-global.com）

