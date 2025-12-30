冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光

生活中心／彭淇昀報導

今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。

元旦起中層以上有槽線南下加深通過台灣，帶動底層冷空氣強度增強，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團，下週三起冷空氣強度明顯增強，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流。（示意圖／資料照）

薛皓天指出，跨年當天僅桃園以北及宜蘭大致為陰陣雨天氣，出門跨年要攜帶雨具；竹苗地區為多雲時陰天氣，可能有局部飄雨機會；中部以南及花東大致為多雲到晴天氣，不過各地夜間都較冷，外出跨年要多保暖。

廣告 廣告

薛皓天提醒，元旦起中層以上有槽線南下加深通過台灣，帶動底層冷空氣強度增強，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團。苗栗北部及宜花地區為陰時多雲有短暫陣雨天氣，台中以南及台東為晴到多雲天氣，不過各地山區局部仍有短暫陣雨發生。另外，因水氣夠且氣溫夠低的話，不排除3000公尺以上高山仍有零星降雪機會。

溫度方面，苗栗以北及宜蘭高溫約17至18度，中部及花東高溫約22至23度，南部高溫約23至25度；週四深夜至週五清晨，將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區有10至13度，市區有12至14度；西半部空曠處有10至13度低溫，東部有10至14度低溫。

週五（2日）持續受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及東部為陰時多雲天氣，迎風面北部、東北部局部仍有短暫陣雨；台中以南為多雲時晴天氣。各地氣溫普遍偏低，預估北部、東北部低溫10至13度、花東12至14度、竹苗地區低溫8至11度、中南部地區9至12度；台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會，若夜間濕度較低輻射冷卻明顯，仍有可能達10度機會。

週六（3日）持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣有減少趨勢，北部及東部大致為陰時多雲天氣，迎風面局部有地形降雨發生，新竹以南地區為晴到多雲天氣。白天氣溫與前日相近，雖然西部地區陽光露臉，不過仍會感覺較冷，晚間冷氣團強度將稍減弱。預估夜間至清晨各地低溫持續明顯，北部、東北部低溫11至14度；花東12至15度；竹苗地區低溫9至12度，中南部地區10至13度。

薛皓天指出，週四晚間起至週日清晨為這波冷空氣最強時段；週日冷氣團減弱，各地天氣轉好，迎風面東半部為多雲天氣，其餘地區為晴到多雲。氣溫白天將回升，苗栗以北及東北部高溫仍在20度以下，台中以南高溫約20至24度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11至14度低溫，其餘地區低溫約13至15度。

薛皓天表示，預估下週持續有冷空氣南下，下週一、二大致為東北季風或冷氣團等級，下週三起冷空氣強度明顯增強，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，目前至1月中旬預報夜間至清晨氣溫都低，明顯北方高壓勢力較強，持續有達冷氣團機會的冷空氣南下，請大家要做好防寒準備。

更多三立新聞網報導

元旦強冷空氣攪局！粉專曝「恐達寒流標準」 4地迎第一道曙光

共軍無人機進台灣？軍事粉專抓包疑是「這位鏡頭君」 網瘋朝聖：笑死人

曹西平66歲驟逝！香蕉哀悼「2句話我記一輩子」：很有愛的前輩

中共圍台軍演「實彈射擊」！解放軍嗆：正義之錘，封港斷線

