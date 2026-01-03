冷到沒完沒了！9縣市低溫特報 今晚、明晨凍破10度

氣象署發布低溫特報，提醒今(3)日至明(4)日晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。此外，今(3日)晚間至明(4日)上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

9縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

低溫區域

【黃色燈號(寒冷)】

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

