冷到無法選衣？專家授「三明治穿法」保暖時尚不臃腫！

隨著天氣轉冷，民眾紛紛開始更換冬季衣物，但面對早晚溫差大、氣溫忽冷忽熱的情況，許多人對於如何穿搭既保暖又時尚感到困惑。專家建議，台灣冬天氣溫約在10度上下時，「三明治穿搭法」最為實用，這種穿法包含三層：內層穿著貼身內搭，中間層搭配毛衣、背心或針織衫，最外層則選擇防風防水的外套，不僅能有效保暖，還能展現層次感。此外，本週四清晨將是最冷時段，中部以北地區局部恐下探至12度。

天氣變冷，許多人已經拿出大衣和毛帽開始換裝。在新北淡水這個靠海且風大的地區，3日上午體感溫度已降至12度，不少民眾穿上風衣外套緊緊包裹自己。雖然有些大學生表示已經習慣這樣的溫度，不太怕冷，但他們也注意到天氣忽冷忽熱的變化，讓衣物的選擇變得困難。一位大學生表示，現在的天氣感覺一下子是冬天，一下子又像夏天。

專家推薦的三明治穿搭法非常實用。最內層可以穿著貼身舒適的T-shirt、棉衣或發熱衣；中間層搭配毛衣、背心或針織衫來提供保暖；最外層則選擇防風防水的皮外套、風衣，甚至西裝外套也很有型。把握這個穿搭公式，就能展現層次感又保持溫暖。專家解釋，台灣冬天溫度大約在10度上下，比較不適合採用「洋蔥式穿搭」，但因為室內通常沒有暖氣設備，最內層的保暖仍然非常重要。

專家推薦三明治穿搭法，把握「貼身內搭、毛衣背心、防風防水」的三層搭配，兼顧時尚又保暖。（圖／TVBS）

一位民眾分享自己的穿搭經驗，表示裡面穿高領衣服，外面再加一件外套已經足夠，但因為風比較大，還需要一件防風風衣來抵禦寒冷。

目前這波東北季風的影響將持續到週五。週三最低溫已經在玉山風口達到零下0.8度，平地最低溫則出現在馬祖和桃園茶改場，為15.2度。氣象預報指出，最冷的時間將落在週三晚上到週四清晨，中部以北地區的最低溫度局部可能下探至12度。此外，下週還有一波東北季風即將報到，民眾應多加把握這週末的好天氣。

天氣轉涼，不少人拿出較厚的外套、大衣保暖。（圖／TVBS）

