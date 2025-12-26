冷到爆表!東亞陷「極寒地獄」恐爆大雪 日十年一遇寒凍、南韓體感-20度

記者許雅惠／台北報導

日本氣象廳25日罕見發布低溫早期天候情報，示警2026年1月2日至4日，全日本恐遭遇「十年一遇」的極寒天氣（圖／翻攝自日媒中國放送）

寒流氣溫殺到不留情！台灣今晨氣溫急凍，新北市石碇區測得全台平地最低溫僅10.1度，正式迎來入冬後第二波寒流。不只台灣冷到發抖，東北亞同步「凍成一片」，日本、南韓接連拉警報，極端低溫全面來襲。

日本氣象廳25日罕見發布低溫早期天候情報，示警2026年1月2日至4日，全日本恐遭遇「十年一遇」的極寒天氣，日本海側更不排除出現大雪甚至暴雪等級災情，交通與民生衝擊恐全面擴大。

日本「十年一遇極寒」倒數計時

日媒《廣島家族RCC》指出，日本12月中下旬一度反常偏暖，但跨入1月後氣溫將急凍直下。受「日本海極地氣團輻合帶」影響，西日本日本海側恐迎來強降雪，多地白雪覆蓋。

氣象預測顯示，中國地方自1月3日起氣溫恐跌至零下2.1度，山陰地區降雪量恐暴增至平年的2.72倍；關東甲信的長野、群馬北部，1月4日起降雪量也將達平年的1.9倍。

北陸地區同樣難逃雪劫，1月3日起降雪量可能衝上平年的2.49倍；近畿日本海側更上看2.94倍，岐阜縣山區預估也有2.44倍水準，各地已嚴陣以待，提前啟動交通管制與除雪應變。

就連南部也冷到不行。九州北部與山口縣1月2日起氣溫將比平年低2.3度，九州南部與奄美地區1月3日起下探低於平年2.4度；連向來溫暖的沖繩，1月4日起也將迎來「反常低溫」。日本氣象廳提醒，民眾須防範水管結冰、農作物凍傷等問題。

受「日本海極地氣團輻合帶」影響，西日本日本海側恐迎來強降雪，多地白雪覆蓋。圖為北海道地區（圖／讀者提供）

南韓今冬首度拉警報 體感恐跌破-20度

南韓同樣冷到破表。南韓氣象廳表示，強勁西北冷氣團持續南下，已對京畿北部、江原道、忠清北道堤川市、慶尚北道東北山區發布今冬首次「寒流警報」。

26日上午多地氣溫瞬間跌至零下10度，搭配刺骨寒風，體感溫度恐直逼-20度，宛如「天然冷凍庫」。白天高溫同樣低迷，各城市僅落在零下7度至4度之間，包括首爾零下4度、仁川零下5度、水原零下3度、大田零下1度、世宗零下2度、大邱0度、釜山2度、濟州4度。

氣象單位預估，這波極凍寒流將一路影響至12月27日上午，提醒民眾外出務必做好保暖措施。

